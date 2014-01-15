خالد الفيصل: قيادتنا الرشيدة نأت بنا عن الفتن التي تشتعل بها المنطقة العربية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم مدير عام مؤسسة الملك فيصل العالمية رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية أهمية جهود القيادة الرشيدة في تحقيق ما ينعم به الوطن والمواطنون من أمن واستقرار وما تبذله من أجل النأي بهم عما يحدث من حولنا من فتن واضطرابات في المنطقة العربية التي تشتعل بنار الفتن، ودعا سموه الجميع إلى مقابلة هذه النعم بالشكر المتمثل في الفعل وليس بالقول.

جاء ذلك خلال إعلان سموه مساء أمس بالرياض أسماء الفائزين بالدورة ال 36 بجائزة الملك فيصل العالمية سائلاً الله العلي العظيم أن يوفقنا لما فيه خيري الدنيا والآخرة وان ينعم علينا جل وعلا بالأمن والاستقرار في هذه المنطقة من العالم، حتى نتفرغ جميعا لخدمة اوطاننا وشعوبنا لنرقى إلى طموحات القيادة وتطلعات المواطن، ونحن في هذا البلد العظيم من الله عليا اولاً بنعمة الاسلام ثم نعمة القيادة الرشيدة التي تسابق المواطن على تحقيق طلباته قبل طلبها، ونعمة الامن والاستقرار حيث نرى منطقتنا العربية وللأسف وهي تشتعل بنار الفتنة ويشتد فيها الحراك، حراك القتل والتجييش والتفريق في مقابل ما يحدث في هذا الوطن العزيز من حراك فكري ثقافي علمي يتوهج بين مواطنيه ويستفيد منه من يزوره أو يقلده ويستفيد منه.

وأضاف سموه قائلاً: ما هذه الجائزة ولا هذه المؤسسة إلا نتاج هذا الفكر وهذا الأمن وهذا الاستقرار التي تنعم به هذه البلاد شعبا وحكومة وقيادة فالحمد لله رب العالمين، ولعلنا نقابل هذه النعم بالشكر والشكر بالعمل وليس بالقول فقط ونحن قد عاهدنا الله سبحانه وتعالى، أن نكون في خدمة شعبنا أولا ثم أن نكون في خدمة شعوب العرب والمسلمين ونرجو من وراء هذه الاعمال الكبيرة الثقافية والعلمية والحضارية التي تتسابق يوميا في كل منطقة من مناطق المملكة نسجل اعترافنا لله سبحانه وتعالى بالشكر ونرجو منه سبحانه أن يوفقنا دائما وان نكون عند حسن ظن قادتنا وشعوبنا.

عقب ذلك تلا الدكتور عبدالله العثيمين امين عام الجائزة بيان الأمناء قال فيه:

بعون من الله وتوفيقه اجتمعت لجان الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية بفروعها الخمسة: خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم؛ وذلك في سلسلة من الجلسات امتدت من يوم الأحد الحادي عشر من ربيع الأول عام 1435ه إلى يوم الثلاثاء الثالث عشر من الشهر نفسه الموافق للثاني عشر إلى الرابع عشر من يناير عام أربعة عشر وألفين ميلادية وتوصلت إلى القرارات الآتية:

أولا: قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام هذا العام (1435ه 2014م)، منح الجائزة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد أبو بكر ليمو، النيجيري الجنسية، رئيس مجلس أمناء مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية في نيجيريا، وذلك للمسوغات التالية:

- يتمتع الشيخ أحمد ليمو بشخصية علمية رصينة مع تمسك أصيل بالإسلام وانفتاح فكري واعتدال ووسطية، وهو عضو في كثير من المنظمات الإسلامية العالمية في مختلف أنحاء العالم.

- له جهود تعليمية ودعوية وتطويرية كبيرة تمثلت في إلقاء مئات المحاضرات والدروس والندوات والدورات.

نعيش حراكاً فكرياً ثقافياً علمياً يتوهج بين مواطنيه ويستفيد منه من يزوره أو يقلده

- وقد ألف عدداً من الكتب الإسلامية والمراجع المدرسية التي سدت جزءاً كبيراً من حاجة المجتمع النيجيري بالذات. وأصبحت مرجعاً للأجيال المسلمة في نيجيريا في فهم الإسلام والتعمق في دراسة العقيدة الإسلامية.

- أسس عدداً من الجمعيات والمدارس والأوقاف؛ مثل جمعية الوقف الإسلامي التي أصبحت من أهم المؤسسات المشاركة للبنك الإسلامي للتنمية في مجال المنح الدراسية في نيجيريا.

- وللشيخ أحمد دوره البارز في دعم حقوق المرأة المسلمة في نيجيريا بشكل متواصل، ومن ثمراته تأسيس اتحاد الجمعيات النسوية الإسلامية في نيجيريا، والحث على التعايش السلمي، والتغلُب على العنف الطائفي في البلاد.

- كما أسس معهد الدعوة الإسلامية لمحاربة التطرف.

- وقد منح عدداً من الأوسمة والجوائز الوطنية والدولية نظير خدمته الطويلة للإسلام والمسلمين.

جائزة خدمة الإسلام للدكتور أحمد أبو بكر ليمو من نيجيريا

ثانياً: قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية منح الجائزة هذا العام (1435ه 2014م) وموضوعها: (التراث الحضاري لمكة المكرمة) لمعالي الأستاذ الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان (سعودي الجنسية)، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

وقد مُنحت الجائزة لمعاليه لجهوده العلمية المتنوِعة الراصدة والموثقة لتفاعل الناس حضارياً في الحرم المكي وما حوله وبخاصة كتابه باب السلام، معيداً رسمها في حقب تاريخية مهمة، واتسم عمله بالموضوعية العلمية مع تنوع مصادره الأصيلة.

ثالثاً: قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية للغة العربية والأدب منح الجائزة هذا العام (1435ه 2014م)، وموضوعها: (الدراسات التي تناولت الرواية العربية الحديثة)، للدكتور عبدالله إبراهيم علاوي البوصباح (العراقي الجنسية)، الخبير الثقافي في الديوان الأميري بدولة قطر.

وقد مُنح الجائزة تقديراً لأعماله العلمية وإسهاماته في دراسة الرواية العربية الحديثة. فقد درس الرواية العربية الحديثة في عدد من مؤلفاته، وكان ذا اطلاع واسع على المدونة السردية العربية مكنه من ضبط هذا التخصص المتعدد الموضوعات والإشكالات. وكانت تحليلاته موفقة إلى حد بعيد وقائمة على قدر من المحاجة والإقناع. وقد أخضع ذلك كله للعناصر الأصيلة والوافدة من الآداب والثقافات، رابطا الخطاب السردي العربي بغيره من الخطابات الأخرى.

رابعاً: قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية للطب منح الجائزة هذا العام (1435ه 2014م)، وموضوعها: (التشخيص غير التدخلي في أمراض الأجنة)، إلى البروفيسور يوك منج دنس لو Yuk Ming Dennis Lo (الصيني/ البريطاني الجنسية)، مدير معهد لي كاشنج للعلوم الصحية رئيس قسم علم الأمراض الكيميائية، أستاذ الطب الباطني بجامعة هونج كونج الصينية.

جائزة الدراسات الإسلامية للدكتور أبو سليمان من المملكة

وللبروفيسور لو دور رائد في مجال التشخيص غير التدخلي في أمراض الأجنة، إذ استطاع في عام 1989م أن يتعرف إلى جنس الجنين بفحص حامض دنا وحامض رنا في دم الأم، وتعرف إلى آلية حدوث ذلك، وقد استخدم في أبحاثه أحدث التقنيات مع طرائق ابداعية أدت إلى نتائج غير مسبوقة لوضع أولى اللبنات على طريق التشخيص غير التدخلي، وحفزت هذه النتائج مجموعات عديدة من الباحثين في تطبيق الطرائق التي استحدثها في ممارساتهم السريرية في فحص أمراض الأجنة وتشخيصها، وواصل أبحاثه في هذا المجال بصورة متعمقة عبر عشرات السنين، وله الفضل في استبدال التشخيص التدخلي، وما صحبه من مضاعفات على الأم والجنين، بالتشخيص غير التدخلي في أمراض الأجنة.

جائزة الأدب للدكتور عبدالله إبراهيم علاوي من العراق والكاتب ب «الرياض»

خامساً: قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية للعلوم منح الجائزة هذا العام (1435ه 2014م)، وموضوعها: (الرياضيات) إلى البروفيسور جيرد فولتينجز Gerd Faltings - الألماني الجنسية، مدير معهد ماكس بلانك للرياضيات في بون.

ويعرف البروفيسور فولتينجز بمساهماته الرائدة في الهندسة الجبرية ونظرية الأعداد وتجمع أعماله بين الإبداع والرؤية والقوة التقنية. وقد قدم أدوات وتقنيات مذهلة وجديدة تُستخدم باستمرار في الرياضيات الحديثة.

وقد لعبت رؤاه العميقة في التماثلات المرافقة p-adic للمتنوعات الجبرية دوراً أساسياً في التطورات الحديثة التي شهدتها نظرية الأعداد. ولأعماله حول الفضاءات الترددية للمتنوعات الأبيلية وكذلك لبرهانه الشهير لتخمين مورديل تأثير كبير في الهندسة الجبرية الحسابية. ولقد قدم أفكارا هندسية وتقنيات جديدة في نظرية ديوفانتاين للتقريب، ما أدى إلى برهانه لتخمين لانج في النقاط الكسرية للمتنوعات الأبيلية وإلى تعميم بعيد المدى لنظرية الفضاء الجزئي. وللبروفيسور فولتينجز مساهمات مهمة في نظرية الحزم المتجهة على المنحنيات الجبرية التي أدت إلى برهانه لصيغة فيرليند وإلى معياره التماثلي المرافق لشبه الاستقرار.

جائزة الطب للبروفيسور يوك منج دنس.. والعلوم لجيرد فولتينجز

وتجدر الإشارة إلى أن موضوعات الفروع العلمية للجائزة في السنة المقبلة (1436ه 2015م) كما يأتي:

الدراسات الإسلامية: التراث الحضاري للمدينة المنورة.

اللغة العربية والأدب: الجهود المبذولة في تعريب الأعمال العلمية والطبية.

الطب: الميكروبات المعوية وصحة الإنسان.

العلوم: الكيمياء.

والأمانة العامة لجائزة الملك فيصل العالمية تحمد الله على توفيقه، وتشكر أعضاء لجان الاختيار الكرام والخبراء والمحكمين الأفاضل على ما قاموا به من جهود عظيمة، كما تشكر كل من تعاون معها من المنظمات الإسلامية والجامعات والمؤسسات العلمية بالترشيح، وتتقدم بالتهاني الخالصة للفائزين، آملة أن يمد الله العاملين في حقول الخير بالعون والرعاية.

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