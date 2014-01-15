حصاد «عنف» اليوم الأول للاستفتاء.. (فيديو)

بدأ المصريون، الثلاثاء، الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وسط مخاوف من أعمال عنف «محتمل» من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، وهو ما كان ظاهرًا في الاستعدادات الأمنية التي واكبت بدء التصويت، والتي لم تمنع سقوط قتلى وجرحي.

11 قتيلًا و28 مصابًا، بينهم 9 قتلى، بسبب الاستفتاء على الدستور، وانفجار أمام محكمة جنايات الجيزة، وضبط 249 متهمًا كانت حصيلة اليوم الأول للاستفتاء.

واندلعت اشتباكات بين جماعة الإخوان وقوات الأمن، في عدد من محافظات الجمهورية، خلال عملية التصويت على الاستفتاء، بعد تظاهر عناصرها أمام اللجان في محاولة لتعطيل سير العملية الانتخابية أمام المواطنين.

البداية كانت مع انفجار في «كشك» أمام محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، أسفر عن بعض التلفيات بواجهة مبنى المحكمة، ولم يؤدِ لإصابات أو وفيات بين المواطنين.

كما وقعت اشتباكات عنيفة بين جماعة الإخوان المسلمين، بمدينة ناصر شمال بني سويف، وقوات الجيش، في حي غرب البلد بشارع الترعة الصغيرة، وسط سماع دوي لإطلاق النار، ولقي أحد أعضاء الإخوان مصرعه خلال الاشتباكات بعد إصابته بطلق ناري في الصدر.

وفي محافظة سوهاج، قتل 3 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وأصيب اثنان بطلقات نارية، ظهر اليوم الأول للاستفتاء، في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة أثناء مشاركتهم في مظاهرة ضد الدستور بمنطقة الزهراء دائرة قسم ثان مدينة سوهاج.

وأعلن اللواء محمود فاروق، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، مقتل 4 من أعضاء جماعة الإخوان في قرية ناهيا بالجيزة.

ومساء الثلاثاء، لقى إخواني مصرعه، في اشتباكات بين «الإخوان» مع قوات الأمن، بعد محاولة منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بلجنة بالقرب من مجلس مدينة أوسيم بالجيزة.

وفي محافظة أسيوط تلقت الشرطة بلاغاً بوجود قنبلة بمنطقة الهلالي، وبالكشف عنها تبين أنها أسطوانة فريون فارغة، مكتوب عليها اسم «جماعة بيت المقدس».

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، الثلاثاء، إن إجمالي عدد الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة بلغ 11 حالات وفاة بيانهم كالتالي: «2 حالة وفاة بمحافظة القاهرة (وفاة طبيعية)، 4 حالات وفاة واحدة بمحافظة الجيزة (وفاة جنائية(، حالة وفاة واحدة ببني سويف (وفاة جنائية)، ٤ حالات وفاة بسوهاج (وفاة جنائية)».

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط 249 متهمًا في مختلف محافظات الجمهورية، بعدما أثاروا الشغب وحاولوا تعطيل الاستفتاء على مشروع الدستور.

يشار إلى أن إجمالي عدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء يبلغ 52 مليونًا و742 ألفًا 139 ناخبًا، موزعين على 30 ألفًا و317 لجنة فرعية و13 ألفًا 867 مقرًا انتخابيًا، ويشرف على الاستفتاء 13 ألفًا و867 قاضيًا.

وانتهت أعمال التصويت في اليوم الأول في التاسعة من مساء الثلاثاء، على أن يستأنف التصويت في التاسعة من صباح الأربعاء.