نجاة ضابط من محاولة اغتيال بمدينة بنغازى جراء إطلاق النار عليه

نجا ضابط بالشرطة الليبية يدعى إسماعيل الزوى من محاولة اغتيال مساء أمس الثلاثاء، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين بمدينة بنغازى.

وقال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازى إبراهيم الشرع - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "مسلحين مجهولين داخل سيارة استهدفوا الزوى أحد عناصر النجدة بمدينة بنغازية فى شارع الخليج بإطلاق الرصاص عليه ما أدى إلى إصابته".

وأضاف أن "الزوى أصيب ونقل إلى إحدى مستشفيات المدينة وحالته حرجة"، لافتا إلى أن السيارة لاذت بالفرار وجار التحقيق فى الحادث، يذكر أن مدينة بنغازى تشهد العديد من عمليات الاغتيال للعسكريين والأمنيين بالرغم من انتشار الجيش بالبلاد.

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