أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نجاة ضابط من محاولة اغتيال بمدينة بنغازى جراء إطلاق النار عليه

Google+ Print
نجاة ضابط من محاولة اغتيال بمدينة بنغازى جراء إطلاق النار عليه نجاة ضابط من محاولة اغتيال بمدينة بنغازى جراء إطلاق النار عليه

نجا ضابط بالشرطة الليبية يدعى إسماعيل الزوى من محاولة اغتيال مساء أمس الثلاثاء، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين بمدينة بنغازى.

وقال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازى إبراهيم الشرع - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "مسلحين مجهولين داخل سيارة استهدفوا الزوى أحد عناصر النجدة بمدينة بنغازية فى شارع الخليج بإطلاق الرصاص عليه ما أدى إلى إصابته".

وأضاف أن "الزوى أصيب ونقل إلى إحدى مستشفيات المدينة وحالته حرجة"، لافتا إلى أن السيارة لاذت بالفرار وجار التحقيق فى الحادث، يذكر أن مدينة بنغازى تشهد العديد من عمليات الاغتيال للعسكريين والأمنيين بالرغم من انتشار الجيش بالبلاد.

لمزيد من اخبار العرب:

انسحاب أعضاء البرلمان الليبى بعد إطلاق النار بمحيط المقر

رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى تدعو إلى حل سلمى للصراع فى جنوب السودان

الكويت تنهى استعدادها للمؤتمر الدولى الثانى لدعم سوريا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365