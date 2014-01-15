طلاب الإخوان يعتدون على مدير أمن كلية طب المنصورة ويحطمون المبنى

قال الدكتور سيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، إن طلاب جماعة الإخوان الإرهابية أصيبوا بحالة من الهوس العقلى اليوم بسبب عرس التصويت على الاستفتاء بمحافظة الدقهلية الأمر الذى جعلهم يقتحمون مبنى كلية الطب ويعتدون على مدير أمنها واحتجازه كما قاموا بوضع سلاح أبيض على رقبته بالإضافة إلى تحطيم أبواب وواجهات المبنى.

وأضاف "عبد الخالق" خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر قناة دريم2، أنه فى صباح اليوم تم ضبط طالب بكلية الزراعة ينتمى للإرهابية ومعه شنطة بها أسلحة وزجاجات مولوتوف تم التحفظ عليه بغرفة مدير أمن الجامعة ومن ثم تسليمه لقوات الشرطة، وتابع قائلاً "وفجأة توجه العشرات من طلاب الإخوان إلى كلية الطب اعتقادًا منهم أنه محتجز بها ومن ثم أطلقوا الرصاص الحى وقاموا باحتجاز مدير الأمن وتهديده بالسلاح الأبيض والاعتداء عليه وتحطيم المبنى".

وشدد رئيس الجامعة على أن كاميرات المراقبة رصدت الطلاب الذين قاموا بأعمال الشغب والتعدى وجارٍ ملاحقتهم وضبطهم من أجل تقديمهم إلى العدالة.

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