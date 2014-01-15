عمليات الأحزاب المدنية: نسب المشاركين فى أسيوط تخطت 30%

قالت غرفة متابعة الانتخابات للأحزاب المدنية فى بيان رابع لها اليوم، إنه مع غلق باب التصويت فى اليوم الأول للاستفتاء، فقد مر اليوم الأول بسلام دون أية منغصات تذكر، وأن إقبال المواطنين بأسيوط على الاستفتاء كان رائعا.

وقال هلال عبد الحميد المتحدث باسم غرفة الأحزاب المدنية أن بعض اللجان تخطت حاجز الـ30% من نسبة المسجلين مثل اللجان أرقام 15 و16 و17 بمقر الشئون الاجتماعية بساحل سليم، التى وصلت نسبة التصويت فيها لـ33% من عدد المقيدين وزيادتها فى مدرسة نزلة عنان بساحل سليم إلى 25%، ونفس النسبة بلغتها لجان أبنوب الحمام، التى تضم 12200 ناخب صوت منهم نحو 3220 ناخبا.

وواصلت لجنة دير الجبراوى بأبنوب ارتفاع نسبتها لتصل إلى 52% بعد وصول عدد المصوتين إلى850 ناخبا من 1630 مسجلا بالجداول الانتخابية باللجنة 66.

بينما انخفضت نسبة المصوتين بمدرسة اللوقا للتعليم الأساسى إلى نسبة متدنية جدا بسبب مصرع أحد شباب القرية إثر اشتباكات مع قوات الأمن مساء أمس.

كما واصلت لجنة مدرسة السلام بعرب مطير الفتح ارتفاع نسبتها عند الإغلاق لتصل 19 %.

وبمركز أبنوب وصلت نسبة المصوتين إلى 43% ببنى عليج، بعد أن صوت 820 ناخبا بلجنتين من أصل 1900مسجل بالجداول و31% بالأطاولة، حيث صوت 980 ناخبا من أصل 3200 مسجل بالجاول الانتخابية.

ومن ناحية أخرى قام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالمرور على مقاهى ساحل سليم واستخراج أرقام الناخبين من خلال اللاب توب لتسهيل عملية التصويت حسب بيان الغرفة، كما تحول مقر أمانة الجنوب بالحزب إلى خلية نحل، تضم عددا من شباب الحزب يستخرجون أرقام الناخبين عبر عدد من أجهزة الكمبيوتر، بينما قام عدد من الشباب من المصرى الاجتماعى بساحل سليم والقوصية بعمل مسيرات بالسيارات ومكبرات الصوت وقاموا باصطحاب الناخبين لمقرات الحزب لاستخراج بياناتهم الانتخابية تيسيرا على الناخبين.

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