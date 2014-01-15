بوفون: الجميع أصابهم العمى في مانشستر حينما تركوا بوجبا

أبدى الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي دهشته من ترك مانشستر يونايتد للفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق السابق قبل أن ينتقل للسيدة العجوز.

ويقدم بوجبا مستوى رائع منذ أن انتقل ليوفنتوس في 2012 شارك معه في الفوز بالدوري الموسم الماضي كما بات واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي.

وقال بوفون في تصريحات للتلفزيون الإيطالي "بوجبا واحد من اللاعبين الذين يجعلوك غير قادرا على الكلام، عندما أتى لم نكن نعرفه ولكن بعد 3 تدريبات كنا مذهولين من الكفاءة التي يمتلكها".

وأضاف "أنا وزملائي كنا نظر إلى بعضنا البعض ونقول هل الجميع أصابه العمى في مانشستر كي يتركوه؟".

يذكر أن تقارير قد أشارت أن مانشستر يونايتد يريد إعادة بول بوجبا مجددا بعد أن سافر ديفيد مويس المدير الفني للفريق بنفسه لإيطاليا من أجل التفاوض على الحصول على خدمات اللاعب.