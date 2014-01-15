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المصري علام يهدد بترك هال سيتي في حال عدم تغيير إسمه

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المصري علام يهدد بترك هال سيتي في حال عدم تغيير إسمه المصري علام يهدد بترك هال سيتي في حال عدم تغيير إسمه

هدد المصري عاصم علام مالك نادي هال سيتي الإنجليزي بتركه في حال عدم الموافقة على تغيير إسمه إلى "هال تايجرز" في إشارة للقب النادي وهو النمور.

وكان علام قد أعلن عن نيته في تغيير إسم النادي إلا أن الجماهير تظاهرت ومازالت تتظاهر ضد تلك الخطوة التي تعتبرها إساءة لتاريخ النادي.

وقال علام لسكاي سبورتس "ليس من حق أي أحد على وجه الأرض أن يأمرني كيف أدير أعمالي ولن أسمح بذلك، أستطيع أن أعطيك سيرتي الذاتية وسترى ما فعلته وحققته بأعمالي ولكن أن يأمرني أحد بشيء فهذا غير مقبول".

وأضاف "أنا هنا لأنقذ النادي وأديره بطريقة تفيد المجتمع، لن يحدث العكس أبدا أبدا، ولكن إذا قالوا لي إرحل فسأفعل ذلك خلال 24 ساعة".

يذكر أن عاصم علام قد استولى على ملكية هال سيتي عام 2010 واستطاع أن يصعد به مجددا للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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