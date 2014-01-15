البيت الأبيض يندد بقرار إيران وضع زهور على قبر عماد مغنية

أدانت الولايات المتحدة، الثلاثاء، قرار وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، وضع إكليل من الزهور على قبر قائد سابق بـ«حزب الله» اللبناني، اتهم بارتكاب هجمات أودت بحياة مئات الأشخاص.

والتقطت صور لوزير الخارجية الإيراني، الإثنين، وهو يضع إكليلا من الزهور على قبر عماد مغنية، أحد القادة العسكريين لـ«حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي للبيت الابيض، كيتلين هايدن، في تنديدها بتلك الخطوة إن «مغنية» كان مسؤولا عن «أعمال إرهابية مروعة قتلت مئات الأبرياء ومنهم أمريكيون».

وأضافت: «العنف اللاإنساني الذي اقترفه (مغنية)، والذي يواصل (حزب الله) اللبناني ارتكابه في المنطقة بدعم مالي ومادي، كانت له آثار مزعزعة للاستقرار ومميتة بالنسبة للبنان، والمنطقة بشكل كبير وأحدث تأثيرات مميتة على لبنان والمنطقة».

وتابعت «هايدن»: «قرار إحياء ذكرى شخص شارك في مثل هذه الأفعال الوحشية، والذي تواصل منظمته دعم الارهاب بقوة في انحاء العالم يبعث برسالة خاطئة ولن يسهم إلا في زيادة التوتر في المنطقة».

وجاءت الإدانة في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة مع القوى العالمية لضمان التزام إيران باتفاق مؤقت يهدف إلى احتواء برنامج إيران النووي.