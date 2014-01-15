رئيس بلدية القصب للمرتبة الثانية عشرة

شقراء -علي العطاس

صدر قرار سمو وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز بترقية رئيس بلدية مدينة القصب الأستاذ دغيشم بن فهد الدغيشم للمرتبة الثانية عشرة، الأستاذ الدغيشم رفع شكره وتقديره لسمو الوزير علي هذه الثقة الغالية سائلا الله أن يكون عند حسن ظن سموه به كما عبر عن شكره لأمين منطقة الرياض ولوكيل أمانة الرياض لشؤون بلديات المنطقة على هذا الثقة، داعيا الله عز وجل أن تكون هذه الترقية حافزاً له على بذل المزيد من الجهد والعطاء لما فيه خدمة هذه المدينة ومواطنيها.. تهانينا للأستاذ الدغيشم الذي عرف عنه تفانيه ونشاطه في العمل.