عبد الرحمن العويس: الإمارات بين أفضل 20 دولة في الرعاية الصحية

قال معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة إن توجيهات القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقضي بتوفير أرقى الخدمات التشخيصية والعلاجية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وفقاً للمعايير العالمية. وقال معاليه إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وجه بضرورة أن تكون دولة الإمارات من ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم في مجال الرعاية الصحية، كما شدد على ضرورة حصول المستشفيات والمراكز الصحية على الاعتماد الدولي، خلال السنوات القليلة المقبلة لمواكبة ومجاراة الدول المتقدمة في الخدمات الصحية، لنكون من أفضل 20 دولة على مستوى العالم.

وقال معاليه: مما لا شك فيه أن تطلعات القيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واستراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أتت ثمارها وأفرزت نتائج إيجابية جداً على مستوى كافة القطاعات، كما أن الإنجازات التي تم تحقيقيها بفضل توجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة تعتبر غير مسبوقة في تاريخ دولة الإمارات.

وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يشدد دائماً على ضرورة مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق نتائج افضل من تلك التي تم تحقيقها، والعمل على مواجهة التحديات، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات