إحباط تهريب 61 كبسولة هيروين عبر مطار الشارقة

تمكن رجال إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط أحد الأشخاص من الجنسية الأفغانية وبحوزته 61 كبسولة من مادة الهيروين حاول إدخالها إلى الدولة عن طريق إخفائها داخل أحشائه حيث تزن الكمية حوالي نصف كيلو جرام.

وكانت شكوك قد ساورت رجال الجمارك العاملين بمطار الشارقة الدولي حيث ابلغوا رجال مكافحة المخدرات بشأن هذا الراكب وبعد فحصه عن طريق الأشعة وجهاز فحص الأحشاء اتضح بأن هناك أجسام غريبة بداخل أمعائه، وبالتحقيق مع الراكب اعترف بجلبه للكمية، وبناء على اعترافات المذكور تم إحالته مع المضبوطات إلى نيابة الشارقة.

وفي هذا السياق حذر العميد محمد عيد المظلوم مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من أن دخول مثل هذه الكميات وترويجها داخل الدولة يعني أنها أصبحت تستهدف مختلف الشرائح والفئات من المواطنين والمقيمين في الدولة خاصة من الشباب مما يتطلب مضاعفة الجهود في مواجهة هذا الخطر المدمر وتعبئة وتفعيل كافة القنوات والوسائل والجهود الوطنية والمحلية في مواجهته .

كما أشار العميد المظلوم إلى الدور الكبير الذي ينبغي أن تلعبه الأسرة في مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التنشئة الصالحة لأبنائها وغرس القيم الإيجابية التي تتشكل من خلالها ملامح شخصية الفرد وسلوكه حيث أن وجود أي خلل أو اضطراب في حياة الأسرة سينعكس سلباً على سلوك أفرادها وأبنائها مما يدفع بهم إلى الانحراف والوقوع في مستنقع المخدرات كما أضاف أن أصدقاء السوء لهم دور كبير في التأثير على اتجاه الفرد نحو تعاطي المخدرات ، كذلك الإهمال الأسري وتصدع الأسرة والتنافر والتباعد بين أطرافها وقلة الحوار الداخلي يؤدي في بعض الأحيان الى دخول المراهق إلى دائرة الإدمان.

وأكد مدير عام العمليات الشرطية على أن شرطة الشارقة تمضي قدماً في مراقبة وملاحقة وضبط تجار ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة لحماية المجتمع بجميع افراده من خطر المواد المخدرة، كما طالب الجميع بالتعاون معها في الكشف عن مخططات تجار السموم ونشاطاتهم المتعلقة بتهريب وترويج المخدرات من خلال التواصل مع أجهزة مكافحة المخدرات والابلاغ عن هذه المحاولات والتواصل المستمر مع شرطة الشارقة عبر الاتصال المجاني على الرقم 8004654 أو هاتف الضابط المناوب 0561188272 أو عبر خدمة نجيد على الرقم المجاني 800151 .