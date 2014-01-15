جامعة خليفة تستعرض أبرز الإنجازات الأكاديمية 2013

استعرضت جامعة خليفة أهم الإنجازات التي حققتها على مدار العام الماضي، سواء على صعيد حصول طلابها على مراكز متقدمة في العديد من المسابقات البحثية المحلية والدولية، بالإضافة إلى أطلاقها للعديد من المبادرات الأكاديمية.

وأوضحت الجامعة أن العام الماضي شهد الإعلان عن إنشاء مركز أبحاث متطور في حرمها بأبوظبي بالتعاون مع شركة "مبادلة"، وسيحمل مركز الأبحاث الجديد، والذي تبلغ تكلفته 55 مليون درهم، اسم "مركز ابتكار وبحوث الطيران والفضاء"، كما واصلت الجامعة استثماراتها في البنية التحتية في الدولة، وخاصةً في المجالات المتعلقة بالاتصالات والشبكات وشبكات التعليم الذكي من خلال كل من مركز "اتصالات"، "بريتيش تيليكوم" للابتكار (إبتيك)، والتي تقدمت بما مجموعه 11 براءة اختراع العام الماضي فقط، وشبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث (عنكبوت).

وأنهت الجامعة العام الماضي بفوز طلبتها بالمراكز الأربعة الأولى للتطبيقات الذكية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى إنجازاتهم على الساحة الدولية، كما شهد العام 2013 أيضاً عدداً من الإنجازات البحثية التي حققها أعضاء الهيئة الأكاديمية وعدداً من الاتفاقيات المهمة التي تم توقيعها مع رواد القطاعات الرئيسية والمؤسسات الأكاديمية المختلفة.

ففي "جائزة التعليم العالي للتطبيقات الذكية" والتي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انفرد طلبة جامعة خليفة بالمركز الأول والثاني والثالث والرابع، وغطت التطبيقات الفائزة عدة خدمات، مثل تصديق الشهادات إلكترونياً والبعثات الدراسية الخارجية والبحث عن المؤسسات والبرامج العلمية، وخدمة "اسأل فاهم".

تألق

وتألق طلبة جامعة خليفة في الفترة الماضية من خلال مشاركاتهم في مسابقات محلية ودولية، ففي مسابقة مهارات الإمارات الوطنية، والتي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حاز فريقان من ثلاثة فرق مشاركة من جامعة خليفة على المركزين الأول والثاني في مسابقة أمن المعلومات والبرمجة، كما حصل اثنان من طلبة الجامعة على المركز الأول في مؤتمر طلبة الدراسات العليا، والذي أقيم كجزء من المنتدى السابع لبحوث تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

كما فاز أربعة من طلبة الهندسة الكهربائية والإلكترونية في المركز الأول في مسابقة الطلبة كجزء من المؤتمر السنوي الثامن لمعهد المهندسين الإلكترونيين والكهربائيين والذي عقد مؤخراً في جامعة الشارقة، فيما حصد طلبة جامعة خليفة الجائزة الأولى في أربع مسابقات مختلفة في مؤتمر الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين.a

تخصصات جديدة

أضافت جامعة خليفة خمسة تخصصات جديدة لبرنامج الدكتوراه في الهندسة، وشملت الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران والفضاء وهندسة الطاقة النووية والهندسة الطبية الحيوية وهندسة الروبوتات، وكانت جامعة خليفة أول جامعة في الدولة تقدم برنامج الدكتوراه في الهندسة، حيث تعتبر هذه التخصصات الجديدة إضافة إلى التخصصات السابقة في هندسة الاتصالات وهندسة الكمبيوتر والهندسة الإلكترونية.

كما نظمت الجامعة العديد من المؤتمرات البحثية البارزة بما في ذلك المنتدى السنوي للبحوث والابتكارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .