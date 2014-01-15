محمد بن راشد: متفائلون بتحقيق أجندتنا الوطنية في الأعوام السبعة المقبلة

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تفاؤله بتحقيق أجندتنا الوطنية خلال الأعوام السبعة المقبلة، مؤكداً السعي لوصول الدولة إلى المركز الأول عالمياً في البنية التحتية براً وبحراً وجواً، والأول عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وأن تكون الإمارات الدولة الأولى عالميا في تقديم الخدمات الذكية الحكومية عبر الهواتف المتحركة، وأن الإمارات السبع ستعمل كفريق عمل واحد في بيتها المتوحد لتحقيق الإنجاز.

جاء ذلك في تدوين لسموه على صفحته في "تويتر". وقال سموه: بحمد الله أطلقنا اليوم "أمس" الأجندة الوطنية لدولة الإمارات خلال السنوات السبع القادمة وصولاً لليوبيل الذهبي للإمارات في 2021، حققنا الكثير خلال السنوات السابقة ولكننا لم نصل بعد للمكان الذي نريده، وللطموح الذي رسمناه، وللرؤية التي وضعناها، أمامنا سبع سنوات جادة مليئة بالعمل سريعة في التطور كثيرة في المشاريع والمبادرات عظيمة في الأهداف والتحديات، من ضمن أجندتنا الوطنية تحويل جميع المدارس والمناهج والطلاب للتعلم الذكي ومضاعفة الاستثمارات الحكومية في رياض الأطفال لأهميتها الخاصة.

ومن ضمن أجندتنا الوطنية مضاعفة التوطين في القطاع الخاص 10 أضعاف، وستفرض الحكومة إجراءات إذا لم يكن التحفيز كافياً للقطاع الخاص، ومن ضمن أجندتنا الوطنية الوصول بإسكان الشباب لرقم عالمي حيث يتم تلبية كافة طلبات الإسكان خلال سنتين فقط من التقديم، ومن ضمن أجندتنا الوطنية أن نكون الأول عالمياً في البنية التحتية براً وبحراً وجواً، والأول عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، ومن ضمن أجندتنا الوطنية زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بنسبة 65% خلال السبع سنوات القادمة.

ومن ضمن أجندتنا الوطنية أن تكون الإمارات البقعة الأكثر أماناً في العالم والاستجابة لكافة مكالمات الطوارئ خلال 4 دقائق فقط، ومن ضمن أجندتنا الوطنية أن تكون الإمارات الدولة الأولى عالمياً في تقديم الخدمات الذكية الحكومية عبر الهواتف المتحركة، متفائل بتحقيق أجندتنا الوطنية خلال الأعوام السبعة القادمة، وستعمل الإمارات السبع كفريق عمل واحد في بيتها المتوحد لتحقيق الإنجاز.