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مسئول قاعدة بيانات الناخبين: سرقة بيانات "صباحى" وراء تسجيله فى جدة

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مسئول قاعدة بيانات الناخبين: سرقة بيانات "صباحى" وراء تسجيله فى جدة مسئول قاعدة بيانات الناخبين: سرقة بيانات "صباحى" وراء تسجيله فى جدة

كشف المهندس طارق سعد، مسئول قاعدة بيانات الناخبين، عن أن سبب ورود اسم حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، فى جدة بالسعودية، سببه سرقة بياناته الشخصية وتسجيلها هناك، مشيرا إلى أن هذا حدث يوم 13 فبراير 2013 الساعة التاسعة صباحا على وجه التحديد.

وكان "صباحى" قد أبدى دهشته من عدم وجود اسمه بكشوف الناخبين فى مدرسة السيدة خديجة بالمهندسين، رغم أنه أدلى بصوته فيها أكثر من مرة، حيث اكتشف أن اسمه ضمن كشوف المصوتين خارج ، وله حق الانتخاب ومسجل للتصويت فى جدة.

يقول طارق سعد، خلال حوار ببرنامج "يحدث فى مصر": "خلال الفترة التى تم فيها فتح باب التسجيل للمصريين، وتحديدا يوم 13 فبراير 2013 أدخل أحدهم الرقم القومى للسيد حمدين صباحى واسم الأم، وسجله فى جدة، ولم يكتشف الأمر إلا الآن، لأنه لم يكن هناك أى انتخابات منذ ذلك التاريخ.

وأضاف: "حمدين صباحى، من الشخصيات العامة، وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية، وغالبا حصل أحد الأشخاص على بيانات هويته من على الإنترنت، ثم قاموا بتسجيل الهوية".

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