مجدي الجلاد: الجماهير ترفع صور السيسي في جميع اللجان.. والشعب سيختار رجل المرحلة

كتب : محمد شريف الثلاثاء 14-01-2014 22:43

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن المواطنين اليوم في جميع لجان مصر رفعوا صور الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، وهذا يدل على أن الشعب المصري هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار ما يريد، لأنه أمر واقع.

وأوضح الجلاد، خلال استضافته في برنامج "مصر الجديدة" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، أن السيسي يمثل رجل المرحلة الحالية بالنسبة للشعب المصري، لمَّ يتمتع به من ثقة كبيرة بين الشعب المصري.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن نساء مصر يقودون هذه المرحلة بما يفعلونه، وهذا لا يغضب الرجال.

واستطرد رئيس التحرير قائلًا: "السيسي يعلن خلال الأيام المقبلة عن موقفه النهائي من مسألة الترشح للرئاسة، والإحصاءات السابقة تشير إلى أن نسبة 99% يوافقون على السيسي".

واختتم الجلاد تصريحاته مؤكدًا أن الخطوة القادمة ستكون لصالح إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية.