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انسحاب أعضاء البرلمان الليبى بعد إطلاق النار بمحيط المقر

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انسحاب أعضاء البرلمان الليبى بعد إطلاق النار بمحيط المقر انسحاب أعضاء البرلمان الليبى بعد إطلاق النار بمحيط المقر

انسحب أعضاء المؤتمر الوطنى العام الليبى من الجلسة المسائية، أمس الثلاثاء، بعد إطلاق نار فى محيط مقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس.

وقال مصدر أمنى "إن متظاهرين أطلقوا النار أمام مقر المؤتمر الوطنى، فى محاولة للضغط على أعضاء المؤتمر فى التصويت على سحب الثقة من حكومة زيدان".

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يناقش المؤتمر الوطنى العام خلال جلسة أمس، مسألة سحب الثقة من حكومة زيدان أو استمرار عملها.

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