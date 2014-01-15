"دعم الشرعية" يزعم: الإقبال الباهت والمخالفات والتدليس الإعلامي حصيلة اليوم الأول للاستفتاء

كتب : محمد مقلد الثلاثاء 14-01-2014 23:54

قال ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" الذي تقوده جماعة الإخوان الإرهابية، إن نتيجة اليوم الأول للاستفتاء على دستور الدم، حسب وصفهم، ثلاثة أمور، وهى الإقبال الباهت والمخالفات بالجملة والتدليس لإعلام الانقلاب.

وأكد التحالف، في بيان نشر على الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة بـ"فيسبوك"، أن "اليوم 14 يناير 2014 يكون قد مر 5 أشهر على أكبر وأبشع مجازر القرن، مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وارتقاء الآلاف إلى ربهم شهداء بإذن الله تعالى، رحم الله شهداء مصر وأتم شفاء مصابيها وفك أسر معتقليها، ووفقنا الله إلى تحقيق القصاص العادل الناجز من رقاب الانقلابيين الدمويين الخونة فى أقرب وقت إن شاء الله".

وتابع البيان أنه "فى 14 يناير 2014 كان اليوم الأول من "استفتاء الدم" أن ينقضى، وبفضل الله كان غالبية شعب السويس عند حسن ظن الأحرار بهم، وأكد أهل السويس أنهم أبطال بحق ولن يخونوا دماء الشهداء والمصابين، ولن ينسوا معتقلى السويس ومصر الشرفاء الذين يقبعون فى سجون الانقلاب، وفعلوا مقاطعة استفتاء الدم بشكل مشرف وسلمى للغاية أربكت حسابات الانقلابيين".