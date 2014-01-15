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عملية تصغير الثدى تؤثر على الرضاعة الطبيعية

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عملية تصغير الثدى تؤثر على الرضاعة الطبيعية عملية تصغير الثدى تؤثر على الرضاعة الطبيعية

كثير من النساء لديهن مشاكل مع الثدى، فمنهن من تريد أن تقوم بتصغير الثدى، ومن تريد أن تكبر الثدى, ومن تريد أن تقوم برفع وشد الثدى، والسؤال ما هى أضرار ومنفعة كل نوع من هذه الأنواع؟

يشير د. عمرو النجارى، أستاذ جراحة التجميل، إلى أن عملية رفع وشد الثدى هى عملية يتم من خلالها علاج ترهل وتدلى الثديين، بهدف تجميل الشكل، وإعادة المظهر الطبيعى للثدى، وهذه العملية ليس لها أى تأثير على الثدى من خلال الرضاعة الطبيعية، لأن هذه العملية تقوم على إزالة الجلد الزائد فى منطقة الثدى.

يضيف "النجارى" أن عملية تكبير الثدى، الهدف منها زيادة حجمه، وبعض النساء يجرين هذه العملية لعلاج آثار الحمل والرضاعة التى فى بعض الأحيان تكون سببا فى فقد الثدى لحجمه وشكله الممتلئ والمرفوع.

ويؤكد النجارى أن عملية تكبير الثدى آمنة، وهذا النوع من العمليات يكون عن طريق حقن دهون من الجسم، أو تركيب سليكون، وأيضا تكبير عملية تكبير الثدى لا يؤثر على الرضاعة الطبيعية.

ويضيف النجارى أن أصحاب الزيادة الكبيرة فى حجم ووزن الثديين، قد يعانين من آلام مزمنة فى الرقبة والظهر، والبعض يعانين من صعوبة فى التنفس أثناء النوم، ولذلك فهم يلجأن إلى عملية تصغير الثدى.

ويوضح النجارى أن عملية تصغير الثدى تؤثر على الرضاعة الطبيعية، لأنه من خلال هذه العملية يقوم الطبيب باستئصال جزء من الغدة المسئولة عن الثدى والجلد الزائد والدهون الزيادة، وأيضا فقد جزء من الأوعية الدموية المغذية لحلمة الثدى.

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