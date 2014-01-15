جيش جنوب السودان ينفى استيلاء عناصر المتمردين على مدينة "ملكال"

نفى متحدث باسم الجيش فى جنوب السودان اليوم، ما تردد عن استيلاء عناصر المتمردين على مدينة ملكال التى تعتبر بوابة العبور إلى منطقة أعالى النيل الغنية بالنفط .

ونقلت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية عن المتحدث قوله "إن قوات الجيش فى جنوب السودان تمكنت من صد المتمردين بعد قتال شرس فى مدينة ملكال ".

على صعيد آخر، اعترف المتحدث بوفاة جميع ركاب السفينة التى كانت تقل نحو 200 شخص من بينهم نساء وأطفال بعد أن فروا من القتال الدائر فى ملكال.

وكان نحو تسعة آلاف شخص قد وصلوا مؤخرا إلى قاعدة تابعة للامم المتحدة فى ملكال - التى تقع على ضفاف النيل الابيض - بحثا عن مأوى آمن .

لمزيد من الأخبار العربية..

تونس: الغنوشى يعلن عن تحريك قضية فساد ضد صهره وزير الخارجية السابق

لافروف: بعض الدول تأسف لعدم توجيه الضربات لسوريا

منظمة التحرير الفلسطينية: العملية السياسية الراهنة مهددة بالانهيار

>