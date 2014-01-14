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يديعوت أحرونوت: تعاون بين مصر وفتح لتدمير حماس

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يديعوت أحرونوت: تعاون بين مصر وفتح لتدمير حماس يديعوت أحرونوت: تعاون بين مصر وفتح لتدمير حماس

كتب : محمد الليثي منذ 26 دقيقة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن المصريين بعد أن أطاحوا بنظام الإخوان المسلمين يسعون الآن لتنفيذ نفس المخطط خارجيًا عن طريق تدمير حركة حماس الفلسطينية في غزة.

ونقلت الصحيفة أن أربعة من كبار رجال الجيش المصري أعربوا عن نيتهم في ذلك عن طريق التعاون المخابراتي مع العدو اللدود لحماس حركة فتح الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أن المصادر العسكرية أكدت أن ذلك سيستغرق عدة سنوات من التعاون مع فتح، وتأييد للاحتجاجات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجيش المصري منذ إطاحته بالرئيس محمد مرسي، يمارس ضغطًا اقتصاديًا كبيرًا على غزة وحكومتها، وقام بتدمير أكثر من 1200 نفق؛ مما تسبب في مشكلة اقتصادية كبيرة في غزة الواقعة تحت حصار إسرائيلي، حيث كانوا يستخدمون الأنفاق في تهريب الغذاء والأسلحة والسيارات وغيره.

وأشارت أحرونوت إلى أن تطلعات الجيش المصري زادت إلى أن شملت القضاء على التنظيمات الإرهابية خارج الحدود، والتي تهدد الأمن المصري، مضيفة أن مسؤولاً عسكريًا مصريًا صرح بأن غزة هي القادمة في الطابور، مشيرًا إلى أنه لا نستطيع التخلص من الإخوان إلا إذا وضعنا حدًا لهم في غزة.

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