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“تشافي” لن يرحل عن برشلونة في يناير

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“تشافي” لن يرحل عن برشلونة في يناير “تشافي” لن يرحل عن برشلونة في يناير

تشافي

أكد وكيل أعمال شابي هيرنانديز نجم نادي برشلونة الإسبانى الثلاثاء أن النجم الإسبانى الدولي لم يتلق أى عروض خلال موسم انتقالات يناير رغم الشائعات التى ترددت أنه قد ينتقل لدوري المحترفين الأمريكي.

وكانت أنباء قد ذكرت ان شابي في سبيله للانتقال إلى نيويورك ريد بولز، بينما تردد أن ملاك نادي مانشستر سيتى حريص على إبرام صفقة تؤدى لانضمام اللاعب إلى ناديهم في الدوري الأمريكي نيويورك أف سي.

في حين ذكرت أنباء أن اللاعب يود أن يقضي القادمين من عقده في نادي ميلان الإيطالي ودعم هذه الشائعات تصريح اللاعب بأنه من الصعب ان يتوقع أن يختتم حياته في برشلونة.

 

أ.ش.أ

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