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رئيس لجنة الانتخابات بالشرقية والأعضاء يدلون بصوتهم فى لجنة الوافدين

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رئيس لجنة الانتخابات بالشرقية والأعضاء يدلون بصوتهم فى لجنة الوافدين رئيس لجنة الانتخابات بالشرقية والأعضاء يدلون بصوتهم فى لجنة الوافدين

توجه االمستشار صلاح عبد الحفيظ، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء بالشرقية, وأعضاء اللجنة المستشار شريف شكرى جمعة، نائب رئيس المحكمة وعضو اللجنة والمستشار محمد محمود على والمستشار مصطفى الحملى ومحمد عبد الرزاق والمستشار شادى خليفة إلى لجنة الثانوية بنات بجوار قسم أول الزقازيق للإدلاء بأصواتهم فى كشوف الوافدين.

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