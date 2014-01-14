تغريم مهاجم ستوك 80 ألف استرليني بسبب رسالة هاتفية لمدربه

لندن / أ ش أ / قررت ادارة نادى ستوك سيتي ان توقع على كينواين جونز مهاجم الفريق غرامة بخصم قيمة اسبوعين من راتبه او ما يعادل 80 الف جنيه استرليني بعد ان بعث برسالة هاتفية لمدربه مارك هيوز وقال له فيها انه لن يشارك فى مباراة ليفربول.

وقد وقعت ادارة النادى الغرامة على جونز – وهو من ترينداد وتوباجو – عندما تغيب بالفعل عن المشاركة فى مباراة ليفربول التى اقيمت الاحد .

وقد فوجئ هيوز بهذه الرسالة التى تلقاها على هاتفه المحمول من مهاجمه البالغ من العمر 29 عاما غير انه لم يكن واثقا مما اذا كان جونز سينفذ تهديده بالفعل، غير انه شعر بغضب بالغ عندما تأكد من ان اللاعب لن يأتى للمشاركة فى المباراة التى انتهت بهزيمة ستوك سيتى بثلاثة مقابل خمسة اهداف امام ليفربول .

وقد عقد المدرب ورئيس مجلس ادارة ستوك سيتي تونى شولز لقاءا مع جونز ووكيله بعد نهاية تدريب امس الاثنين حيث جرى توبيخ اللاعب لانتهاك بنود تعاقده مع النادى كما تقرر توقيع هذه الغرامة المالية الضخمة عليه .

ومن المعتقد ان جونز – الذى لم يتبقى له فى عقده مع ستوك سيتى سوى ستة اشهر – يفكر جديا فى الرحيل الى ناد اخر حيث تشير التوقعات الى انه سينتقل على الارجح الى ايفرتون .