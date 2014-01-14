أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصوت.. كاظم الساهر يطرح أغنيتة الجديدة “سيداتى أنساتى سادتى”

Google+ Print
بالصوت.. كاظم الساهر يطرح أغنيتة الجديدة “سيداتى أنساتى سادتى” بالصوت.. كاظم الساهر يطرح أغنيتة الجديدة “سيداتى أنساتى سادتى”

طرح اليوم الفنان كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان “سيداتي آنساتي سادتي”، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.
> الأغنية من كلمات الشيخ حمدان محمد بن راشد آل مكتوم، وألحان فايز السعيد. وتقول كلماتها، سيداتي انساتي سادتي انصفوني في تغطرس غادتي،واعذروني لاسكبت الدمع يا سيداتي انساتي سادتي،حذروها من جنون اهل الهوى واجبروها عن حكي لقائاتي، عن سعادة خافقي قولو لها انها كانت سبب سعادتي،صارت الفرحة لها عادة وانا الحزن والهم صارت عادتي،المدينه من بعد هجرانها اضلمت والشوق هز ارادتي،ذكريات الحزن في جدرانها دمعه الحرمان فوق وساداتي”.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا