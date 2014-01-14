بالصوت.. كاظم الساهر يطرح أغنيتة الجديدة “سيداتى أنساتى سادتى”

طرح اليوم الفنان كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان “سيداتي آنساتي سادتي”، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

> الأغنية من كلمات الشيخ حمدان محمد بن راشد آل مكتوم، وألحان فايز السعيد. وتقول كلماتها، سيداتي انساتي سادتي انصفوني في تغطرس غادتي،واعذروني لاسكبت الدمع يا سيداتي انساتي سادتي،حذروها من جنون اهل الهوى واجبروها عن حكي لقائاتي، عن سعادة خافقي قولو لها انها كانت سبب سعادتي،صارت الفرحة لها عادة وانا الحزن والهم صارت عادتي،المدينه من بعد هجرانها اضلمت والشوق هز ارادتي،ذكريات الحزن في جدرانها دمعه الحرمان فوق وساداتي”.

" frameborder="0">