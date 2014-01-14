كيف تتعرف على مريض فقدان الشهية العصبى؟

هناك حكمة قديمة تقول، إن المريض هو آخر من يعلم بإصابته، وهناك عدد من الإصابات التى قد تصيب المراهقين لابد من التركيز عليها، ومنها مرض الشره العصبى أو فقدان الشهية المرضى.

حيث يقول الدكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسى وعلاج الإدمان، إن مرض الشره العصبى من الأمراض التى تنتشر بين المراهقين، ويرجع سببها إلى هوس بعض الفتيات إلى الحصول على جسم مثالى، أو بسبب حدوث صدمة أو مشكلة عاطفية.

> وأضاف هارون إلى أن هناك بعض النظريات التى تدرس تلك الظاهرة هى أسباب عضوية، حيث تقول إن تلك الدراسات وجدت أن ذلك المرض ينتشر بيم التوائم المتماثلة، بالإضافة إلى أنه وجد أن بعض السيدات تصاب به خلال فترة انقطاع الطمث أو الدخول فى فترة سن اليأس، بالإضافة إلى أن هناك الأسباب النفسية أو العاطفية قد تسبب ظهور تلك الحالة.

وتابع هارون أن تلك الإصابة تنتشر بين الذين يعملون فى مجالات يتطلب منهم الحفاظ على الوزن، مثل عارضات الأزياء، والأمر لا يتوقف على الفتيات فقط بل يمتد إلى الرجال أيضا.

وأضاف هارون أهم ما يميز مريض فقدان الشهية شعوره الدائم أو بمعنى أدق شكواه بأنه يعانى من البدانة، على الرغم من كونه فى كثير من الحالات يكون نحيفا ووزنه أقل مما يجب، بالإضافة إلى أنه يعانى من التشوش من ناحية شكل الجسم، فهو يرى نفسه بدين، وينكر نقص وزنه ويرى أنه بحاجة لإنقاص وزنه، ولا يعى خطورة نقص وزنه الشديد، ويرفض أى نصيحة بخصوص زيادة وزنه أو أخذ أى علاج أو تغذية لتصحيح نقص الوزن الشديد الذى يعانى منه.

ويضيف هارون أن انقطاع الدورة الشهرية بالنسبة للفتيات لعدة أشهر، نتيجة سوء التغذية والأنيميا الشديدة التى تعانى منها نتيجة الإصابة بمرض الشره العصبى، بالإضافة إلى أنها لا تستطيع المشى أو الحركة بسبب قلة وزنها ومع ذلك لا تعتقد أنها نحيفة بل تظن أنها يجب أن تنقص وزنها بشدة.

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