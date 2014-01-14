صحيفة - إدارة مانشستر سيتي تسعى لجلب شابي لناديها بأمريكا

(إفي) تسعى إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي لاقناع شابي هيرناندز نجم وسط برشلونة الإسباني للانتقال للنادي الجديد الذي تسعى لانشاءه بالولايات المتحدة الصيف المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة (ديلي تيليجراف) البريطانية اليوم.

وكانت تقارير اخبارية سابقة قالت إن الاماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك مانشستر سيتي اقترب من إتمام صفقة لشراء نادي جديد في الولايات المتحدة وخوض منافسات الدوري الأمريكي تحت إسم نيويورك سيتي.

يشار إلى أن شابي الذي سبق وأكد رغبته في التقاعد ببرشلونة أبرز مؤخرا أنه "من الصعب" عليه تحمل مستوى المنافسة القوي الذي يتطلبه برشلونة حتى اعتزاله.

يذكر أن صحيفة (أس) الرياضية الإسبانية ذكرت منذ أيام أن الفرنسي تييري هنري لاعب برشلونة السابق وريد بولز الأمريكي الحالي حاول التوسط لاقناعه بالانتقال لناديه.