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مدرب ريال مدريد الأسبق: أهداف رونالدو تشفع له الفوز بالكرة الذهبية

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مدرب ريال مدريد الأسبق: أهداف رونالدو تشفع له الفوز بالكرة الذهبية مدرب ريال مدريد الأسبق: أهداف رونالدو تشفع له الفوز بالكرة الذهبية

(إفي): اعتبر مساعد المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، آيتور كارانكا، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الملكي استحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2013 بسبب سجله التهديفي.

وسجل رونالدو خلال العام المنصرم 69 هدفا.

وقال كارانكا الذي يتولى حاليا تدريب ميدلسبره الإنجليزي في تصريحات لـ(بي بي سي) البريطانية "حظيت بشرف العمل مع رونالدو كل يوم، كريستيانو وليونيل ميسي دون أدنى شك أفضل لاعبين بالعالم في الوقت الحالي".

وأضاف كارانكا الذي كان يعمل مساعدا للمدير الفني السابق للريال، جوزيه مورينيو الذي يدرب حاليا تشيلسي الإنجليزي "أعتقد أن الفارق بينهما ضئيل للغاية، ولكن حينما تنظر إلى عدد الأهداف التي سجلاها خلال العام الماضي، ستجد أن رونالدو أفضل".

وحل الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة في المركز الثاني وتلاه الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ الألماني.

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