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أشرف ثابت: مشاهد كبار السن في الاستفتاء أكبر دليل على نجاح الدستور

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أشرف ثابت: مشاهد كبار السن في الاستفتاء أكبر دليل على نجاح الدستور أشرف ثابت: مشاهد كبار السن في الاستفتاء أكبر دليل على نجاح الدستور

كتب : محمد شريف منذ 43 دقيقة

هنأ أشرف ثابت، عضو اللجنة العليا لحزب النور، الشعب المصري على روح الإصرار والصمود والتحدي التي ظهرت في أول أيام الاستفتاء على الدستور.

وقال ثابت، خلال استضافته مع الإعلامي خيري رمضان على قناة "سي بي سي"، إن "الشعب المصري سطر بحروف من ذهب قصة ملحمة كبيرة على مدار الـ3 سنوات الماضية، وهذه رسالة إلى العالم الخارجي".

وقدم عضو اللجنة العليا شكرا خاصا للمصريين في الخارج، وخاصة المقيمين في دول الخليج العربي، الذين أصروا على الخروج إلى القنصليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في الدستور.

وشدد ثابت على أن الشعب المصري خرج في أول أيام الاستفتاء دون خوف من الأعمال الإرهابية التي زادت وتيرتها في الأيام الأخيرة، ما يدل على قوة وتماسك وعظمة هذا الشعب تجاه وطنه.

وتابع "ذهبت إلى لجنة الانتخابات 3 مرات وكل مرة وجدت أعدادا غفيرة، وفي المرة الثالثة ذهبت وأدليت بصوتي لبلدي "، وأوضح أنه سعيد برؤية كبار السن في اللجان، ومشاهدة أفراد الشرطة في مساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم، وأشار إلى أن روح الحب والتسامح بين المواطنين، تدل على عظمة هذا الشعب وقت الصعاب.

ووجه عضو اللجنة العليا نداء إلى المسئولين في اللجنة العليا للانتخابات بضرورة مد فترة التصويت بعد الساعة التاسعة مساء، حتى يستطيع الجميع الإدلاء بصوته.

واستطرد ثابت قائلًا: "الشعب بجميع طوائفه شعر بخوف على الوطن من جراء ما يتعرض له من مؤامرات، وشعر بالمسئولية القوية للحفاظ على هذا الوطن، فنزل بالملايين للتصويت على بقاء مصر".

وطالب عضو اللجنة العليا لحزب النور من المؤسسات السياسية والدعوية بضرورة عمل مناقشات ومؤتمرات لتغيير ممارسات الإخوان على الأرض، واصفًا النبرة التكفيرية الموجودة لدى شباب الإخوان بأنها أخطر ما يهدد الأجيال القادمة، لأن النبرة التكفيرية سيترتب عليها استحلال للمال والعرض والنفس، مشيرًا إلى أن الإخوان في السنوات السابقة لم تظهر عليهم النبرة التكفيرية في تعاملهم مع المجتمع.

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