"عمليات الإسماعيلية": نسبة التصويت فى اليوم الأول بالاستفتاء 27.5%

أعلنت غرفة عمليات الاستفتاء بالإسماعيلية، أن عدد الناخبين حتى الساعة الثامنة من يوم الثلاثاء أول أيام الاستفتاء وصل إلى 197,623 ناخب وناخبة من إجمالى 721,103 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.

وبلغت نسبة الناخبين بقسم أول الإسماعيلية 9500 صوت من إجمالى 40425 صوتاً وقسم ثانى 35500 صوت من إجمالى 155448 صوتا وقسم ثالث 31500 صوت من إجمالى 75574 صوتا ومركز الإسماعيلية 19500 صوتاً من إجمالى 81858 صوتاً ومركز القصاصين 19835 صوتاً من 45630 صوتاً ومدينة أبو صوير 25114 صوتا من 78310 أصوات، ومركز التل الكبير بلغ عدد الأصوات فيه 17160 من إجمالى 71009 أصوات ومدينة فايد 17179 صوتا من إجمالى 72063 صوتا ومدينة القنطرة غرب 15590 صوتا من 74150 صوتا والقنطرة شرق 6745 صوتا من 30636 صوتا، حيث بلغ النسبة المئوية للتصويت الإجمالى فى أول يوم استفتاء 27,5% ومن المنتظر ان تتضاعف هذة النسبة غداً فى آخر أيام الاستفتاء.

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