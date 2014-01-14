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بالصور.. الأبنودى يدلى بصوته فى لجنة مدرسة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية

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قام الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى برفقته زوجته الإعلامية نهال كمال، بالإدلاء بصوته فى لجنة مدرسة فاطمة الزهراء بحى أول الإسماعيلية.

وأكد الأبنودى أن دستور الجديدة أنقذها من أيدى الفاشية الدينية والإرهاب مشيرًا إلى أنه قام بالإدلاء بصوته بـ"نعم للدستور".

والتقى الأبنودى اللواء محمد عنانى، مدير الأمن، والذى أدلى بصوته فى نفس لجنة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى ويقيم بقرية الضبعية مركز الإسماعيلية منذ عدة سنوات ولا يخرج كثيرًا خارج منزله بناء على نصائح الأطباء ولم يزر القاهرة منذ سنوات ومن أجل الدستور الجديد لمصر خرج الأبنودى ليقول نعم.
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