وزيرا خارجية الفاتيكان و أمريكا يبحثان “عملية السلام” بالشرق الأوسط

أعلن الفاتيكان أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، التقى نظيره الفاتيكاني، المونسنيور بييترو بارولين في روما، وناقشا عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع المأساوي في سوريا.

ووصف المتحدث باسم الفاتيكان، الأب فيديريكو لومباردي، الاجتماع بـ”المثمر والمبني على الحوار والتفاهم” مضيفا أن من بين المواضيع التي تم تناولها، مؤتمر “جنيف-2″ المقبل، والمفاوضات بين إسرائيل وفلسطين”، موضحا أنه تم خلاله طرح الوضع في أفريقيا، مع إيلاء اهتمام خاص لجنوب السودان.

ولفت إلى أنه تم خلال اللقاء “الإعراب عن قلق الكنيسة من ناحية إصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة”، مشيراً إلى أنه “نهاية الاجتماع، أبدى بارولين سروره لهذا اللقاء المثمر”.

يذكر أن زيارة رئيس الدبلوماسية الأمريكية للفاتيكان، تتزامن هذا العام مع الذكرى السنوية الثلاثين لإقامة علاقات دبلوماسية بين إدارة واشنطن والكرسي الرسولي.

أ ش أ