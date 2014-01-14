أخبار عاجلة

مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزيرا خارجية الفاتيكان و أمريكا يبحثان “عملية السلام” بالشرق الأوسط

Google+ Print
وزيرا خارجية الفاتيكان و أمريكا يبحثان “عملية السلام” بالشرق الأوسط وزيرا خارجية الفاتيكان و أمريكا يبحثان “عملية السلام” بالشرق الأوسط

جون كيري

 

أعلن الفاتيكان أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، التقى نظيره الفاتيكاني، المونسنيور بييترو بارولين في روما، وناقشا عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع المأساوي في سوريا.

ووصف المتحدث باسم الفاتيكان، الأب فيديريكو لومباردي، الاجتماع بـ”المثمر والمبني على الحوار والتفاهم” مضيفا أن من بين المواضيع التي تم تناولها، مؤتمر “جنيف-2″ المقبل، والمفاوضات بين إسرائيل وفلسطين”، موضحا أنه تم خلاله طرح الوضع في أفريقيا، مع إيلاء اهتمام خاص لجنوب السودان.

ولفت إلى أنه تم خلال اللقاء “الإعراب عن قلق الكنيسة من ناحية إصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة”، مشيراً إلى أنه “نهاية الاجتماع، أبدى بارولين سروره لهذا اللقاء المثمر”.

يذكر أن زيارة رئيس الدبلوماسية الأمريكية للفاتيكان، تتزامن هذا العام مع الذكرى السنوية الثلاثين لإقامة علاقات دبلوماسية بين إدارة واشنطن والكرسي الرسولي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا