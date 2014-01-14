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استبعاد مدير مدرسة ومراقب لجنة لتوجيههم الناخبين بالإسكندرية

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استبعاد مدير مدرسة ومراقب لجنة لتوجيههم الناخبين بالإسكندرية استبعاد مدير مدرسة ومراقب لجنة لتوجيههم الناخبين بالإسكندرية

التصويت ارشيفية

رصدت حملة “رغبة شعب” أثناء متبعاتها للاستفتاء على الدستور بالإسكندرية ،وكانت حصيلة اليوم هى استبعاد مدير مدرسة “الثبات” الإعدادية “خالد محمد احمد خليل” ،التابعة لقسم محرم بك بالإسكندرية لمحاولاته توجيه الناخبين للتصويت بـ”لا”.

و تم التنسيق مع مديرية التربية و التعليم بتعيين مدير مسؤول بدلاً عنه لحين انتهاء الاستفتاء و التحقيق معه، و نفاذ الحبر الفسفورى من بعض لجان سيدى بشر واستخدام الحبر الأزرق بدلاً منه، ومدرسة “جمال عبد الناصر” الثانوية العسكرية بنين القاضى يهدد المواطنين باستخدام القنابل المسيلة للدموع، إن لم يتم الالتزام بالنظام، وتوزيع منشورات “نعم” للدستور بمدرسة “خالد بن الوليد” رمل ثان ودعايه مكثفة بـ”نعم” بميدان الرصافة محرم بك، ومدرسة “أميرة السعيد” التجريبى بالمندرة رقم اللجنة 125 إذ قام الموظفة بأخذ أوراق التصويت من المواطنين ومنع المواطنين من وضعها بأنفسهم،لجنه رقم 50 مدرسة الزهور كرموز،وتم إيقاف موظف اللجنة لإشارته بعلامة رابعة.

فى حين شهدت منطقه عبد القادر قيام مجموعة يوزعون أموال على الأهالى للامتناع عن الذهاب للتصويت ،وقام الأهالى بالتعامل معهم،فيما شهدت منطقة أبو سليمان طرد سيدة إخوانية من السيدات أمام اللجنه لمحاولتها حثهم على المقاطعه وتوديعها بالزغاريط.

فى سياق متصل شهدت منطقة باكوس القبض على أحد الشباب لمحاولته تعطيل الانتخاب بإحدى مدارس المنطقه من قبل قوات الجيش ،وقامت الشرطة بالقبض على شاب يحاول “جر المشاكل” مع بعض الراغبين فى التصويت على الدستور خارج اللجنة الانتخابية، وقامت الأهالى بضرب شاب يشتهر بانتمائه لجماعة الإخوان،إذ كان يهتف ضد دستور ويهتف ضد الجيش خارج اللجنة .

وقاموا الأهالى بتسليم المدعو إبراهيم رمضان إبراهيم إلى قوات الجيش، ومواطن يدعى ،ولم يجد له رقم انتخابى بـ”الهانوفيل” رغم أنه قام بالانتخاب العامين السابقين رغم عدم وجود أى قضايا جنائية ضدده.

وعند البحث عن إسمه وجد أنه لا يحق له الانتخاب، ومحاصرة وفض مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية معارضة للاستفتاء من قبل قوات الشرطة والجيش ،وتم القبض على ما يقارب 87 شخص بمنطقة سيدي بشر.

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