الزند: الإقبال اليوم تاريخي وعرس ديمقراطي حقيقي

كتب : جهاد أحمد الثلاثاء 14-01-2014 18:35

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، إن الإقبال اليوم كبير، وتاريخي، خاصة لجان الوافدين التي طالب فيها الصفوف لكيلو مترات ونفس الوضع في لجان السيدات التي كانت عرس ديمقراطي حقيقي.

وطالب الزند، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان على قناة CBC المخرجة ساندرا نشأت بعمل فيلم تسجيلي قصير عن الإقبال التاريخي على التصويت في الاستفتاء مثل الفيلم الذي أعدته لدعوة المصريين للمشاركة في الاستفتاء.

وشدد الزند على ضرورة عدم الالتفات للخارج كثيرا، لأن المهم هو موافقة المصريين على الدستور، ولا يهم أي شئ آخر، قائلا "مش مهم الجزيرة تصور ما تصورش"، لأن المصريين كشفوا نوايها.

وأكد الزند أن المصريين يعلمون أن الاستفتاء اليوم ليس استفتاء على الدستور فقط، إنما استفتاء على خارطة الطريقة واستفتاء على إدراج جماعة الإخوان جماعة إرهابية.