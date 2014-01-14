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رئيس تحرير جريدة "الرياض": استقرار مصر يعني استقرار المنطقة كلها

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رئيس تحرير جريدة "الرياض": استقرار مصر يعني استقرار المنطقة كلها رئيس تحرير جريدة "الرياض": استقرار مصر يعني استقرار المنطقة كلها

كتب : جهاد أحمد منذ 37 دقيقة

قال تركي السديري، رئيس تحرير جريدة "الرياض" ورئيس جمعية الصحفيين السعوديين، إن سياسات تختلف عن جميع الدول المصابة بمشاكل داخلية، مؤكدًا أن الاستفتاء على الدستور اليوم هو أول خطوات الاستقرار في مصر.

وأكد السديري، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، أن الوطن العربي يمر الآن بما لم يمر به من قبل؛ لذلك تأتي أهمية دعم الاستقرار في مصر لأن استقرارها يعني استقرار المنطقة العربية كلها.

وأكد السيديري أن المملكة العربية السعودية تختلف عن كل الدول المجاورة، ولا سيطرة لأحد عليها، ووجود دولة صغيرة في الخليج تنفذ سياسات أمريكية في المنطقة أن الخليج لا يدعم مصر.

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