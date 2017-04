تعرف على أشهر أسباب الانتفاخ وعلاجه

من أشهر الأعراض المرضية التى قد تظهر على المريض هى الانتفاخ، وتعتبر تلك منتشرة بشدة، ودليل على أن المريض مارس بصورة أو بأخرى عادات أدت إلى تلك الإصابة.

حيث تقول الدكتورة منايا نور دكتورة صيدلانية، من أشهر الحالات التى تأتى إلىّ طلبا للمساعدة، هى مرضى يشتكون من الانتفاخ الشديد، ويكونون غير قادرين على التحرك بحرية، مشيرة إلى أن هناك تساؤل يتردد دائما، ما هو سبب حدوث تلك الانتفاخات فجأة؟.

وتضيف منايا أن هناك عدة أسباب لتلك الحالة منها السرعة فى تناول الطعام، وعدم المضغ جيدا، مما يسبب فى ابتلاع المريض لكميات كبيرة من الهواء، فيحدث الانتفاخ، بالإضافة إلى أن بعض المأكولات التى تسبب حدوث انتفاخ مثل البيض أو الكرنب، أو تناول المشروبات الغازية، مشيرة إلى أن وجود اضطرابات القولون وسوء الهضم، يسبب حدوث انتفاخ.

وقالت منايا إن المادة الفعالة التى تستخدم فى علاج الانتفاخات تسمى Flatulence ميثيل بولى سيلوكسان أو الفحم أو سيمىثيكون أشكالهم فى الصيدلية والأدوية المستخدمة لعلاج الانتفاخات R/ Disflatyl contain dimethyl poly siloxan OR Eucarbon contain Characoal OR Mentothicon contain simethicone

> وتابعت منايا إن جرعة الدواء هى من خلال مضغ قرصين بعد كل وجبة أو وسط الأكل.

ونوهت منايا إذا كان مريض الانتفاخ قد أخذ دواء لعلاج الانتفاخ، وكان يتناول أدوية أخرى فيجب أن يكون هناك حاجز زمنى مدته ساعتين على الأقل، حتى لا يتم إعاقة امتصاص أو يحدث "تضارب" بين المواد الفعالة فى كلا الأدوية.

