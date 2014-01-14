أخبار عاجلة

مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية -
الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين -
غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية -
قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد -
ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح -
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم -
رئيس البعثة الألمانية بالمطرية "بحب الكشري وبشجع الأهلي" -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

المساحات الخضراء تحسن الصحة النفسية والجسدية للإنسان على المدى الطويل

Google+ Print
المساحات الخضراء تحسن الصحة النفسية والجسدية للإنسان على المدى الطويل المساحات الخضراء تحسن الصحة النفسية والجسدية للإنسان على المدى الطويل

استطاع باحثون بريطانيون من كلية إكستر الطبية التوصل إلى أن التعرض للمساحات الخضراء يحسن صحة الناس العقلية والبدنية على المدى الطويل، استخلصوا نتائجهم من تحليل بيانات أكثر من ألف شخص انتقلوا للسكن فى مناطق أكثر خضرة لمدة خمس سنوات.

وحسبما ذكرت ميديكال نيوز توداى فإن الدراسة توصى بزيادة المساحات الخضراء فى المدن والتجمعات السكنية، لأن لهذا أثر كبير فى تحسن الصحة العامة للمجتمع عقليا ونفسيا وجسديا.

تمت الدراسة عن طريق توزيع استبيانات سنوية لمعرفة أثر الانتقال إلى مناطق أكثر خضرة مقارنة بالمناطق الحضرية العادية على الصحة بكافة جوانبها، مع اعتبار العوامل التى تؤثر على الصحة النفسية كالدخل والوظيفة والتعليم.

وكانت النتيجة بتحسن الصحة النفسية لمن انتقل إلى مناطق أكثر خضرة وسوءها لمن انتقل إلى مناطق أقل خضرة.

ويؤكد دكتور إيان ألكوك، قائد الدراسة وباحث فى كلية إكستر الطبية، أن المساحات الخضراء حسنت من الصحة النفسية، وهذه النتائج مهمة لمخططى المدن فيجب التخطيط لزيادة المساحات الخضراء، حيث إنها تفيد على المدى الطويل وفى كافة مجالات الصحة.

مما يذكر أن فريق دكتور ألكوك له دراسات سابقة فى هذا المجال، حيث استخلصوا سابقا أن المساحات الخضراء تعزز المزاج الجيد لدى القاطنين بجوارها، وتعززها النتائج الحالية.

لمزيد من اخبار الصحة..
>"الميكروأكتيفتى" أحدث طريقة لتقليل الوزن

أمل جديد للتخلص من معاناة الصداع النصفى

نجاح أول عملية لزراعة الكلى بنيجيريا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365