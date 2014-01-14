رونالدو: أسعى للفوز بالكرة الذهبية العام المقبل

(إفي): قال البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني اليوم إنه يسعى للتتويج بالكرة الذهبية للمرة الثالثة في تاريخه بنسختها المقبلة.

وشهد أمس الاثنين تتويج كريستيانو بالكرة الذهبية للمرة الثانية متفوقا على كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والفرنسي فرانك ريبري لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وقال اللاعب في حوار نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء "الفوز بالكرة الذهبية للمرة الثانية كان هو ما أطمح إليه، وحينما تم اعلان الفوز شعرت بسعادة وفخر كبيرين".

وأشار كريستيانو إلى شعوره بالفخر أيضا لتلقيه الجائزة من أيدي أساطير في عالم كرة القدم مثل الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) والبرازيلي بيليه.

وأضاف اللاعب "إنهما نجمان كبيران من الماضي وأساطير عظيمة، تسلم الجائزة منهما يعد مدعاة للفخر".

وأردف كريستيانو "أهدي الجائزة لكل زملائي في الريال والمنتخب، لأنه دون المجهود الجماعي لا توجد جوائز فردية، نفس الأمر بالنسبة للمدربين في النادي والمنتخب لثقتهم بي".