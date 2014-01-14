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إقبال كبير من مواطني الدقهلية على التصويت قبيل ساعات من إغلاق أبواب اللجان

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إقبال كبير من مواطني الدقهلية على التصويت قبيل ساعات من إغلاق أبواب اللجان إقبال كبير من مواطني الدقهلية على التصويت قبيل ساعات من إغلاق أبواب اللجان

يواصل الالاف من ابناء محافظة الدقهلية فى التوافد بشكل كبير والتوجة الى لجان الاستفتاء بالدقهلية للتصويت على الدستور بالدقهلية، وذلك بمختلف اللجان على مستوى محافظة الدقهلية، وسط تواجد أمنى مكثف خارج اللجان من قوات الجيش والشرطة خارج اللجان وداخل المدارس من قبل قوات الجيش لتأمينها.

جدير بالذكر أنه تجرى الأنتخابات داخل 2239لجنة فرعية بعدد 1314 مقر انتخابي و 783 مركز انتخابى بمراكز المحافظة فى 22 لجنة عامة و 2239 لجنة فرعية بعدد 1314 مقر انتخابى و783 مركز انتخابى بمراكز المحافظة لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد بإشراف قضائي كامل.

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