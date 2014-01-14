سيدتي نت تلتقي زينب وسكينة فور وصولهما إلى المغرب

استقبل الجمهور المغربي بالزغاريد والصلاة على النبي، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، كلاً من المشتركتين في "ستار أكاديمي" في نسخته التاسعة: زينب أسامة وسكينة بوخريص.

وبعد انتظارٍ يزيد عن ساعة، بسبب بعض الإجراءات، كان الخروج الأول لزينب أسامة، إذ أطلت على جمهورها، ممّا جعلهم يتهافتون على تقبيلها وعناقها والتقاط الصور معها، وسط حضور عدد من أفراد عائلتها وجيرانها الذين أصروا على استقبالها بالعمارية المغربية، كنوع من الترحيب ببنت البيضاء، التي وصلت إلى نهائي ستار أكاديمي، بعد اجتهاد اعترف به أساتذتها في الأكاديميا.

وبعدها، جاء دور سكينة بوخريص، التي قفزت فرحاً، عندما شاهدت جمهورها الذي استقبلها بالورود والهتافات، وبعد عناق أخوها ناظم وتقبيل يد والدها، جاء دور المعجبين لتلتقط معهم الصور، بعد أن تابعوها طوال أربعة أشهر؛ وذلك قبل أن تُغادر إلى منزل جدتها بالدار البيضاء، في موكبٍ سيّار على الطريقة الهوليوودية، بعد أن ودّعت جمهورها بزغاريد على طريقة سكينة بوخريص.

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