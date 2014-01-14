أخبار عاجلة

مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية -
الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين -
غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية -
قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد -
ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح -
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم -
رئيس البعثة الألمانية بالمطرية "بحب الكشري وبشجع الأهلي" -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

معمار : خادمتي تابعت "العشق الممنوع"

Google+ Print
معمار : خادمتي تابعت "العشق الممنوع" معمار : خادمتي تابعت "العشق الممنوع"

في رد على سؤال وجهته إليها "سيدتي نت" عمّا إذا كانت الدراما التركية بدأت بالتراجع، رفضت النجمة السورية سلافة معمار إطلاق تسمية دراما تركية على المسلسلات التركية المدبلجة، وأوضحت بالقول: "لا يمكنني أن أعتبر أنني أشاهد دراما تركية، بل دراما سورية تركية، لأنّ النص يُعاد إعداده بما يتناسب مع مجتمعنا العربي، كما أنه يدبلج بأصوات سورية". ثمّ تابعت: "لكن يبدو أن هناك أعمالاً جيدة بينها؛ وفي المجمل هي أعمال مسليّة، تتميز بصورتها الجميلة وممثليها الجميلين. الخادمة التي كانت تعمل عندي كانت تتابع "العشق الممنوع"، ومن خلال ما كنت أسمعه وجدت نفسي متورطة بمتابعته، لأنه يتكلم عن علاقة محرمة، وفيه بيوت وملابس حلوة وممثلين جميلين وكلها أمور تدغدغ المشاعر وتحرك الغرائز. ولكن أكثر ما استرعى اهتمامي هو أن حلقة كاملة من أيّ عمل تركي يمكن أن تقوم على حدث واحد".

وتابعت: "لا يمكن أن أنسى الحلقة التي يذهب فيها العم إلى الشاليه حيث كانت تلتقي زوجته سمر مع الشاب "الحليوة" مهند، ونحن انتظرنا حلقتين "وطلعت روحنا" لكي يقترب من الوسادة ويشمّها. كانت حلقة "الفلاش باك" و،"reaction" ثم تلتها حلقة أخرى كاملة من الـ "reaction" بعد أن شمّ الوسادة. وهذا يعني أننا يمكن أن نقاطع عشر حلقات من المسلسل، وعندما نعود لمتابعته نكتشف أنه لم يفتنا شيئاً".

كما أكدت سلافة أن الدراما التركية أخذت من حصة الدراما السورية "لا شكّ في ذلك، لأن أيّ محطة يهمها أن تملأ الهواء، وأن تجذب الإعلانات، وأن تكسب المال من ورائها، والمسلسلات التركية تؤدي هذه الوظيفة بشكل جيد وممتاز وبأسعار زهيدة".

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي