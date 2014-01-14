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رزان مغربي: أحبّ الصبيان مثل الصعايدة

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رزان مغربي: أحبّ الصبيان مثل الصعايدة رزان مغربي: أحبّ الصبيان مثل الصعايدة

قالت الفنانة اللبنانية رزان مغربي إنها ترى نفسها صعيدية في طريقة التفكير، إذ إنها تحبّ إنجاب الذكور دون البنات، ولا تعرف مبرراً لذلك.

جاءت هذه التصريحات أثناء عرضها لبرنامجها "هو ولا هي" الذي تقدمه مع أحمد فهمي على قناة الحياة. وكان من ضيوف الحلقة كلّ من الفنان الكوميدي محمد لطفي وهالة فاخر التي أيّدت رزان في كلامها، موضحه أنها أيضاً تحبّ إنجاب الذكور كونها صعيدية، وترى أنهم يكونون حماية لشقيقاتهم .

 

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