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هشام عباس يكشف عن محتويات حقيبة فيفي عبده ويحرجها

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هشام عباس يكشف عن محتويات حقيبة فيفي عبده ويحرجها هشام عباس يكشف عن محتويات حقيبة فيفي عبده ويحرجها

تسبب المطرب المصري هشام عباس في إحراج الراقصة والممثلة فيفي عبده، في أول حلقات برنامجهما "أحلى مسا"، الذي يعرض على قناة "أم بي سي" ، بمشاركة الإعلامية سلمى الدالي.

وأوردت الدالي بعض الإحصائيات عن استخدام المصريين للهاتف المحمول، فاعتبرتها فيفي أنها أرقام مبالغ فيها، لأن هناك بعض الأطفال والناس البسيطة ممن لا يفقهون شيئاً من هذا الهاتف، فيما لم يجد هشام من مخرج سوى أنه قام بفتح حقيبة فيفي ليحرجها ويخرج منها خمسة هواتف محمولة. الموقف المحرج الذي وقعت فيه فيفي، جعلها تحاول تفاديه بقولها لهشام أن يبعد عيونه عنها، لأنها تخاف من الحسد والعين، وظلت تردد: "الله أكبر. أنا نجمي خفيف وأخاف من الحسد"؛ وهو ما جعل ضيفة الحلقة مي عز الدين تذهب في وصلة من الضحك، محاولة إخراج فيفي من موقفها المحرج".

 

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