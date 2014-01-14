أنشيلوتي: رونالدو قدوة في عالم كرة القدم

مدريد، (إفي): أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني بمهارات اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2013 ، معتبرا أنه "قدوة في عالم كرة القدم" بصورته الجيدة في الملاعب وشغفه للتدريبات واحترافه في الخارج.

وأشار أنشيلوتي إلى أنه لم يتفاجىء بفوز كريستيانو بالجائزة حيث إنه "يتميز بالاحترافية داخل وخارج الملعب ويعد مثالا جيدا للشباب لانه دوما ما يترك صورة جيدة في الملعب".

وأضاف "انه يتميز باللعب النظيف والجاد ويمتثل لما يطلب منه. ومثال جيد لكرة القدم مثله مثل ليونيل ميسي وفرانك ريبري واندريا بيرلو وتياجو سيلفا ولتحسين صورة المجال، تحتاج كرة القدم لهذه النماذج من اللاعبين".

وتوجه رونالدو إلى مران الملكي حاملا معه الكرة الذهبية الذي توج بها أمس الأثنين، تعبيرا لامتنانه لزملاؤه الذين قدموا له التهاني على فوزه بها، حيث أكد أنشيلوتي "أحقيته" للفوز بالجائزة.

وذكر أنشيلوتي "لا أعرف النسبة المئوية لموهبته وعمله الجاد لكن الأمران متحدان به حيث إذا لم يكن هناك عمل جاد لا يمكن أن تظهر الموهبة في عالم كرة القدم، فهما مزيجان قويان. وامتلاك موهبة هو شىء وراثي ولصقلها لابد من العمل الجاد".

وفيما يتعلق بدموع رونالدو التي تساقطت اثناء تسلمه الجائزة، قال أنشيلوتي إنه رد فعل يبين مدى تأثره وحبه لكرة القدم والجائزة بمثابة مكافأة تقديرية على مجمل أعماله.

ومن جانبه نفي أنشيلوتي أن تكون الفترة التي سبقت الإعلان عن الفائز شكلت عبئا على كريستيانو، مضيفا "ستشكل الجائزة الآن مسئولية أكثر عليه سيحاول السعي للفوز بها العام المقبل، فيما لا يمكن طلب المزيد منه حيث قد أحرز 69 هدفا في موسم واحد وهو أمر ليس بالهين، لكنني أمتلك الشجاعة لطلب المزيد منه".