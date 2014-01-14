كييف تهدد بوقف نشاطات الكنيسة الكاثوليكية المؤيدة للمعارضة

هددت السلطات الأوكرانية كنيسة الروم الكاثوليك، التي يؤيد كهنتها المتظاهرين المطالبين في وسط كييف بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بوقف أنشطتها.

وأرسلت وزارة الثقافة رسالة، الإثنين، إلى رئيس كنيسة الروم الكاثوليك في أوكرانيا، فياتوسلاف شفتشوك، واتهمت فيها كهنة هذه الكنيسة بـ«انتهاك القانون من خلال الاحتفال بالواجبات الدينية خارج الكنائس».

وأضافت أن «انتهاك هذا القانون يمكن أن تنجم عنه ملاحقات قضائية، لوقف أنشطة المنظمات الدينية المعنية».

يذكر أن كهنة الكنيسة احتفلوا عدة مرات بالقداس الإلهي والواجبات الدينية في ميدان ساحة الاستقلال بوسط كييف، الذي يتظاهر فيه مواطنون يطالبون بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، منذ نوفمبر الماضي.

كانت كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية، التي تتبع الطقس البيزنطي، لكنها تعترف بسلطة الفاتيكان، محظورة في الحقبة السوفيتية قبل أن تصبح ثالث أكبر كنيسة في أوكرانيا بعد الاستقلال عام 1991.