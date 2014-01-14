اليوم الأول لـ«استفتاء الدستور» في المحافظات

توافد الآلاف من المواطنين في محافظات مصر على صناديق الاستفتاء للإدلاء بأصوتهم، في اليوم الأول للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذي يستمر يومي الثلاثاء والأربعاء، 14 و15 يناير.

القاهرة

قال مصدر مسؤول بمديرية أمن القاهرة إنه تم القبض على 10 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، بتهمة حيازة أسلحة بيضاء وإثارة الشغب في مدينة نصر بينهم 3 فتيات، كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بمنطقة القاهرة الجديدة من ضبط سيدتين تابعتين لجماعة الإخوان المسلمين، حال قيامهما برفع وتوزيع شعارات مناهضة للجيش والشرطة والدستور تحت عنوان «حملة باطل» أمام لجنة مدرسة «بنت الشاطئ» في إسكان الشباب الشمالي.

وحررت قوات الشرطة المسؤولة عن تأمين لجنتي 82 و83 بمدرسة روض الفرج الثانوية بنات، شكوى ضد القاضي المسؤول عن اللجان بسبب «تعطيل اﻻستفتاء»، والذي أدّى إلى زحام شديد خارج اللجان، وأغلق القاضي المشرف على لجنتي 163و164، بمدرسة طارق بن زياد التجريبية أبواب اللجنتين، بسبب تدافع المواطنين على اللجان، وسوء عملية التنظيم.

ووقعت 3 حالات وفاة طبيعية بمحافظة القاهرة، بينها حالتان بـ«سكتة قلبية» في الزمالك وعين الصيرة، أما الشخص الثالث فقد تم نقله لمستشفى الهرم ولم يُعلن سبب الوفاة حتى الآن.

الجيزة

أطلق عدد من أنصار «الإخوان» طلقات خرطوش تجاه مركز شرطة كرداسة، وفروا هاربين بعد تحليق طائرات الجيش في السماء دون وقوع إصابات، فيما تشهد اللجان حضورًا كثيفًا من جانب السيدات، وشهدت مدرسة النصر الابتدائية بمنطقة كرداسة تضاعف أعداد الناخبين للإدلاء بأصواتهم على مشروع الدستور، وقام العشرات من أهالي الطالبية بمنطقة فيصل، بتفريق مظاهرة لأنصار جماعة الإخوان، بجوار لجنة مدرسة الشهيد محمد محمود.

وتجمع العشرات من أنصار جماعة الإخوان، أمام مدرسة «الفاروق عمر» في إمبابة، في محاولة لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور، ووقعت مناوشات بين أنصار «الإخوان» وعدد من أهالي المنطقة، ما دفع قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين اللجنة للتدخل للسماح للمواطنين بالتصويت.

بني سويف

أصيب أمين شرطة، وقتل شخص ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما أصيب 10 أشخاص من الناخبين بحالات اختناق جراء استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وتم إلقاء القبض على 12 شخصًا من مثيري الشغب، خلال اشتباكات جرت بمحيط بعض اللجان بعد تصدي قوات الشرطة والجيش لمسيرات جماعة الإخوان، كما تم استبعاد 144 موظفًا من الشباب والرياضة والمعلمين والوحدات المحلية من الإشراف على الاستفتاء بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

دمياط

توافد المئات من أبناء دمياط، مبكرًا على لجان الاستفتاء، للإداء بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد، وسط تكثيف أمني من رجال الجيش والشرطة، وتشكلت لجان شعبية لمتابعة تحركات أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لإحباط أي محاولة منهم لإفساد الاستفتاء أو إثارة الشغب، كما نظم عدد محدود من أنصار الجماعة، في قرية الخياطة، وقفة لمقاطعة الاستفتاء على بعد نصف كيلو من أقرب لجنة انتخابية.

الإسكندرية

أطلقت قوات الأمن عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرة لمنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، في شارع سيف بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، وأكد اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، عدم تأثير مسيرات الإخوان بمنطقتي سيدي بشر وفكتوريا، على إقبال المواطنين على لجان الاستفتاء.

الفيوم

أطلقت قوات الشرطة وتأمين لجنتي دار السلام الابتدائية والإعدادية، قنابل الغاز المسيل للدموع على منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، لقيامهم بعمل حواجز بشرية في الطريق المؤدي إلى لجنتي الاستفتاء بالمدرسة الابتدائية والإعدادية، ومنعوا الأهالي من الوصول إلى اللجان.

سوهاج

تمكنت وحدة مباحث قسم طهطا، من ضبط 3 أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، أثناء قيامهم بتصوير الناخبين بمدرسة ساحل طهطا الإعدادية دائرة القسم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابة التحقيقات، وأكد مصدر طبي بوزارة الصحة مقتل 3 أشخاص بطلق ناري في اشتباكات بين «الإخوان» وقوات الأمن بمحافظة سوهاج

الشرقية

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية في تفريق مظاهرة لمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بمدينة العاشر من رمضان، وتمكنت بعد مطاردتهم في الشوارع الجانبية من إلقاء القبض على 9 منهم، فيما فر الباقون هاربين بعد اشتباكهم مع القوات وأهالي المنطقة.

السويس

قامت قوات الشرطة والجيش بنشر قواتها بجميع ميادين المحافظة من أجل تأمينها والمواطنين خلال الاستفتاء على الدستور، وقال مصدر عسكري، إن دوريات من الشرطة العسكرية التابعة للجيش الثالث بالسويس تجوب شوارع المحافظة من أجل تأمينها.

المنوفية

شهدت أغلب مدن ومراكز المحافظة إقبالًا متوسطًا في الساعات الأولى من بداية عملية الاقتراع، ولم تشهد أي دعاية مؤيدة أو معارضة للاستفتاء، وأبدى عدد من الموظفين باللجان تذمرهم بسبب منعهم من إدخال دراجاتهم النارية والهوائية داخل مقار عملهم الكائنة بها بعض اللجان، وتسببت الشبورة المائية الكثيفة في تأخر بعض القضاة في 5 لجان بمركزي تلا وأشمون، كما شهدت بعض اللجان الانتخابية غياب خدمات الإنارة داخل فصول بعض المدارس، وقرر المستشار وائل عمران، رئيس اللجنة العامة للاستفتاء على الدستور، تدعيم لجنة الوافدين بمدرسة الوعي القومي بشبين الكوم بقاضيين، نظرًا للضغط الشديد على اللجنة.

البحيرة

قامت اللجنة المسؤولة عن الاستفتاء بالمحافظة بزيادة عدد الصناديق الانتخابية 3 صناديق أخرى، لمواجهة زيادة الإقبال في لجنة مدرسة وجيه أباظة بدمنهور والمخصصة للوافدين، كما ألقت قوات الأمن المكلفة بحراسة المدرسة نفسها القبض على أحد الشباب أمام المدرسة وبحوزته مسدس صوت، وأمر رئيس لجنة 14 بقرية الطود، التابعة لمركز كوم حمادة، بالتحفظ على «ع.ع»، مراجع حسابات بإدارة كوم حمادة التعليمية ومن المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، لقيامه بتمزيق ورقة التصويت.

البحر الأحمر

شهدت 3 لجان انتخابية بمدينتي الغردقة ورأس غارب، عملية استبعاد لموظفي مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر من الإشراف وتسكين عدد من موظفي وزارة العدل التابعين لمحكمة الغردقة بدلًا منهم، وشهدت اللجان تواجدًا مكثفًا من قوات الجيش والشرطة لتأمين اللجان وتم تحويل الحركة المرورية في عدد من الشوارع لعدم حدوث تكدس مروري أمام اللجان، وطافت سماء الغردقة بمناطق متفرقة طائرات عسكرية على ارتفاعات منخفضة، وذلك للمشاركة في عمليات تأمين لجان الاستفتاء.

شمال سيناء

بدأت عملية الاستفتاء على الدستور في محافظة شمال سيناء، حيث فتحت لجان الاقتراع على مستوى جميع مدن المحافظة، منذ الـ9 صباحًا، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في مشروع الدستور، وأدلى محافظ شمال، اللواء عبد الفتاح حرحور، بصوته في الاستفتاء على الدستور الجديد بمدرسة العريش الإعدادية وسط إجراءات أمنية مشددة.

جنوب سيناء

شهدت لجان الاستفتاء على الدستور الجديد بجنوب سيناء إقبالا كبيرا، خاصة في مدينة شرم الشيخ وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة، بينما تعطل التصويت الإلكتروني في شرم الشيخ بلجان الوافدين، وتم استبداله بالتصويت اليدوي، مما سبب زحامًا كبيرًا أمام اللجان، وتأخر فتح لجنة مدرسة جيل أكتوبر للسيدات بشرم الشيخ لمدة 15 دقيقة، كذلك في لجنة الثانوية الفندقية بطور سيناء للسيدات 10 دقائق لاستكمال محاضر الفتح.

الغربية

قال المستشار مدبولي كساب، رئيس اللجنة العامة للاستفتاء بالغربية، رئيس المحكمة الابتدائية بطنطا، إنه تم استبعاد نحو 5 إداريين من بين 5200 موظف بعد أن تبين توجيههم الناخبين للتصويت بـ«لا» كما تم إرسال قضاة من التفتيش القضائي لبعض اللجان لمتابعتها، ونجحت أجهزة الأمن بالغربية في تفريق ٣ مظاهرات لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمدن «طنطا والسنطة وبسيون»، وأطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريهم وطاردتهم في الشوارع.

كفر الشيخ

قال المهندس حافظ عيسوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، رئيس الغرفة الرئيسية المشرفة على الاستفتاء على الدستور، إن من لهم حق التصويت بالمحافظة عددهم مليون و935 ألفا و985 ناخبا، وأن عدد اللجان العامة 14 لجنة، وعدد المراكز الانتخابية 528 مركزًا، وعدد المقار الانتخابية 585 مقرا، واللجان الفرعية 1155 لجنة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 3 لجان للوافدين بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية بمدينة كفر الشيخ.

وأضاف «عيسوي» أن المحافظة مستعدة لعملية الاستفتاء بجميع القرى والمدن، وأن القوات المسلحة تسلمت اللجان الفرعية لتأمينها بالتعاون والتنسيق مع الشرطة، وهناك تشديدات أمنية موسعة، وتم تحديد 200 متر بكل لجنة يتم من خلالها إدخال الناخبين، وتم توفير «كراسي» ومقاعد لهم وفق كروت عليها اسم الناخب، ورقمه ورقم اللجنة، تسهيلا لعملية التصويت.

الوادي الجديد

ألقت الأجهزة الأمنية، بالوادي الجديد القبض على 5 أعضاء بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يكتبون عبارات مسيئة للجيش والشرطة على الجدران، ويمزقون اللافتات المؤيدة للدستور أمام لجان الاستفتاء، وشهدت لجان التصويت على الاستفتاء إقبالًا متزايدًا في الساعات الأولى للاستفتاء من المواطنين وسط إجراءات أمنية مشددة.

ونصب بعض الشباب الخيام خارج اللجان، لاستخراج بيانات الناخبين من الكشوف، واللجان التي سيصوتون بها، بينما وفر حزب النور عددًا من السيارات لنقل المواطنين من مقر إقامتهم للجان الاستفتاء، بينما تسبب عطل بشبكة الإنترنت، في زحام المواطنين على لجنة الوافدين.

وفي مدينة الخارجة القديمة، اكتشف خطأ في الكشوف الانتخابية، خاص بمواطني قرية الجزائر، التي تقع جنوب المدينة، ما يضطرهم للإدلاء بأصواتهم بلجان الوحدة المحلية لقرى صنعاء، التي تبعد عنهم بنحو 70 كيلومترًا.

قنا

انتظمت الخدمات الأمنية على جميع لجان الاستفتاء على مستوى جميع المراكز الـ9 منذ السابعة صباحًا، فيما بدأ القضاة المشرفون على اللجان في تسلم اللجان منذ الثامنة صباحًا مع تشديدات أمنية مكثفة من قبل القوات المسلحة، وفي مركز دشنا تأخر فتح اللجنتين 21 و22 بمدرسة السادات بدشنا، عن موعدها المحدد بسبب تأخر القضاة عن الوصول، وانتظم الناخبون في الوصول إلى اللجان بمدارس نجع حمادي والاصطفاف في صفوف للمشاركة في التصويت.

ونظم المئات من قبيلة «الحميدات» احتفالية بميدان الساعة بمدينة قنا، لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ«نعم».

أسيوط

استعدت المحافظة لعملية الاستفتاء على الدستور بالتنسيق بينها وبين اللجنة العليا للانتخابات وجميع الجهات المعنية، حيث تم إقرار 14 لجنة عامة بأسيوط وتحديد 492 مركزًا انتخابيًا تضم 589 مقرًا انتخابيًا يشمل 1293 لجنة فرعية أو صندوقًا بكل أنحاء المحافظة، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة إجرءات عملية الاستفتاء على الدستور، بالإضافة لتشكيل غرف عمليات مماثلة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات التي بها مقار لجان الاستفتاء.

وتم وضع خطة لتوزيع سيارات الإسعاف بالقرب من المقار واللجان الانتخابية، كما تمت مراجعة وسائل الحماية المدنية بكل لجنة ومقر انتخابي لتكون جاهزة للاستخدام في حالة حدوث أي طارئ.

المنيا

ألقي القبض على 25 إخوانيًا من مثيري الشغب، بعد استهدافهم للجان الانتخابية ورشق القوات بالحجارة، وحاول المقبوض عليهم اقتحام لجان الاستفتاء والاشتباك مع القوات وإطلاق الشماريخ وإشعال إطارات السيارات وقطع الطريق بالقرب من مقار اللجان بـ5 مناطق، وقطع عدد من أنصار الإخوان طريق قرية «بني أحمد»، وأشعلوا النار بإطارات السيارات، وذلك في محاولة منهم لتعطيل عملية الاستفتاء وعرقلتها، وتعاملت معهم أجهزة الأمن وتمكنت من تفريقهم.

القليوبية

بدأ الاستفتاء في 553 مقرًا انتخابيًا يضم 1550 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، أمام 2 مليون و706 آلاف و478 ناخبًا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وتسلمت القوات المسلحة والشرطة مقار اللجان، بعد أن قامت قوات المفرقعات والحماية المدنية بمعاينتها والمرور عليها لفحصها وتأمينها من أي مخاطر.

يشرف على الاستفتاء بالمحافظة 3100 أمين لجنة، منهم 2000 عضو من وزارة العدل، و1100 من العاملين بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بجانب 350 عضوًا احتياطيًا لأعمال الاستفتاء وإزالة جميع المعوقات التي تعوق عمل القضاة والمستشارين لاستقبال جميع الناخبين الذين يحق لهم التصويت.

الدقهلية

شهدت لجان المحافظة وعددها 2171 لجنة فرعية إقبالًا كبيرًا من الناخبين، حيث انتظمت الطوابير لأكثر من 50 مترًا أمام اللجان، وفتحت معظم اللجان أبوابها في الساعة 9 صباحًا.

وعلى جانب آخر، تأخرت 3 لجان بقرية سنبخت بمركز أجا و4 لجان بقرية دماص بمركز ميت غمر و3 لجان في بسنديلة.

وكذلك شهدت لجنتا 53 و54 بإدارة شرق المنصورة التعليمية تأخر فتح اللجنتين بسبب رفض القاضى بدء التصويت قبل تنظيف اللجنة بالشكل اللائق بالناخبين، على حد قوله، ونظف عمال الإدارة اللجنة قبل بدء التصويت، وفي لجنة المعهد الديني بالمنصورة انتظم طابوران بامتداد 100 متر على كل جانب، وحرصت النساء على المشاركة بنسبة كبيرة في كل اللجان، كما قام المهندس عمر الشوادفي، محافظ الدقهلية، بزيارة تفقدية للجان الاقتراع بحي شرق المنصورة للتأكد من سير العملية الانتخابية وانتظامها.

الإسماعيلية

بدأ القتراع في المحافظة في 417 لجنة موزعة على 209 مراكز انتخابية، و223 مقرًا انتخابيًا بإجمالي عدد 721 ألفًا و103 ناخبين، بالإضافة إلى تخصيص لجنة مدرسة الزهراء الإعدادية بنات بحي أول للتصويت للوافدين والمغتربين عن المحافظة، ورفض الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، تجاوز طابور الاستفتاء في مدرسة فاطمة الزهراء، الخاصة بالمغتربين في الإسماعيلية.

بورسعيد

تلقت شرطة النجدة ببورسعيد وغرفة عمليات مديرية الأمن 18 بلاغًا من مواطنين عن الاشتباه في أجسام غريبة وسيارات مركونة بصورة مريبة بمحيط مراكز الانتخابات، وقال الرائد إسلام الصياد، مدير الإعلام بمديرية الأمن، إن المديرية تعاملت بجدية مع كل بلاغ، وأرسلت فرقًا فنية لمكافحة المفرقعات لفحص البلاغات، وتبين بعد الفحص خلو السيارات والأجسام المبلغ عنها من المفرقعات.

قرر المستشار أحمد طلبة، رئيس محكمة بورسعيد، استبعاد معاونتين منقبتين بلجنة رقم 14 ومقرها مدرسة القناة الإعدادية بنات بحي العرب في بورسعيد، بعد تلقي شكاوى من الناخبات بقيام المعاونتين بتوجيههن للتصويت بـ«لا»، وتأخر التصويت فى مركزين للناخبين الوافدين، هما مدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية بنات بحي الشرق، ومدرسة الجلاء الابتدائية بحي المناخ واللتان اصطفت أمامهما أعداد كبيرة من العمال الوافدين على المحافظة.