أمين العشائر العراقية : حكومة ” المالكي ” تدفع العراق إلى حافة الهاوية

حذر الأمين العام للمجلس المركزي لشيوخ العشائر العراقية في الأنبار الشيخ علي الدليمي، من أن حكومة رياض المالكي تدفع العراق إلى حافة الهاوية وصولا لأهداف استراتيجية تخدم المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة.

وقال الدليمي لصحيفة “المقر” الإلكترونية الأردنية اليوم الثلاثاء ، إن ثوار العشائر هم من يتصدون لحكومة المالكي بعد اقتحامها خيام المعتصمين الإحتجاجية للحصول على مطالبهم ، مضيفا إن ما تشاهدونه عبر الفضائيات ليس تنظيم داعش الوهمي بل هم ثوار العشائر، وما يبث هو تشويه لصورتنا أمام الرأي العام الدولي بتهم الإرهاب، لأجل كسب تعاطف الخارج العراقي.

وأشار إلى أن مقاتلة الجيش السوري الحر لتنظيم داعش، يعد دليلا على أنه قد صنع في سوريا ، وأنه في المقابل تم تهريب أعداد كبيرة من هذا التنظيم إلى داخل الحدود العراقية لإعطاء مبرر للمالكي للانقضاض على مناطق السنة.

أ ش أ