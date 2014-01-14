أخبار عاجلة

مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية -
الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين -
غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية -
قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد -
ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح -
ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم -
رئيس البعثة الألمانية بالمطرية "بحب الكشري وبشجع الأهلي" -
تغطية خاصة - د. إدموند غريب:التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
تغطية خاصة - إدموند غريب:هناك بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هناك تيار صاعد هو"التيار الإسلامي" -
الجيش السوري الحر يدين اتفاق "طائفي" بتهجير أهالي 4 قرى سورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مهاجم ميلان السابق: الفريق يمر بفوضى عارمة

Google+ Print
مهاجم ميلان السابق: الفريق يمر بفوضى عارمة مهاجم ميلان السابق: الفريق يمر بفوضى عارمة

الميلان بعد هزيمة ساسولو

قال ماسيمو أجوستينو مهاجم ميلان السابق إنه يعتقد أن النادى يمر بأزمة وأن المشكلات التى يعانى منها حاليًا كانت واضحة تمامًا حتى قبل بداية الموسم.

وقال أجوستينو فى تصريحات إذاعية أدلى بها “إن الميلان يدفع الأن ثمن الأخطاء التى ارتكبت قبل بدء الموسم، حيث أنه تم التفريط فى عناصر مهمة بالفريق دون أن يتم توفير بدائل مناسبة لها ” .

وأضاف قائلًا “لقد كان ينبغى ألا يتم الاستغناء عن الركائز الأساسية للروزونيرى أمثال لاعب خط الوسط ماسيمو أمبروسينى والمدافعين نيستا وتياجو سيلفا لاسيما وأن خط دفاع الفريق يؤدى بصورة سيئة حاليًا”.

وقال “إن جميع النقد الذى يوجه حاليًا للميلان يعد نقدًا صحيحًا حيث أنه ينبغى لنا أن نعترف بأن النادى يعانى بالفعل من حالة فوضى عارمة”.

ومما يذكر أن أداء ميلان تراجع بشدة خلال الموسم الحالى إلى حد أن الفريق يحتل الأن المركز الحادى عشر فى الدورى الايطالى.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا