مهاجم ميلان السابق: الفريق يمر بفوضى عارمة

قال ماسيمو أجوستينو مهاجم ميلان السابق إنه يعتقد أن النادى يمر بأزمة وأن المشكلات التى يعانى منها حاليًا كانت واضحة تمامًا حتى قبل بداية الموسم.

وقال أجوستينو فى تصريحات إذاعية أدلى بها “إن الميلان يدفع الأن ثمن الأخطاء التى ارتكبت قبل بدء الموسم، حيث أنه تم التفريط فى عناصر مهمة بالفريق دون أن يتم توفير بدائل مناسبة لها ” .

وأضاف قائلًا “لقد كان ينبغى ألا يتم الاستغناء عن الركائز الأساسية للروزونيرى أمثال لاعب خط الوسط ماسيمو أمبروسينى والمدافعين نيستا وتياجو سيلفا لاسيما وأن خط دفاع الفريق يؤدى بصورة سيئة حاليًا”.

وقال “إن جميع النقد الذى يوجه حاليًا للميلان يعد نقدًا صحيحًا حيث أنه ينبغى لنا أن نعترف بأن النادى يعانى بالفعل من حالة فوضى عارمة”.

ومما يذكر أن أداء ميلان تراجع بشدة خلال الموسم الحالى إلى حد أن الفريق يحتل الأن المركز الحادى عشر فى الدورى الايطالى.

أ ش أ