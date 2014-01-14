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الإخوان يستعينون بالأطفال لتعطيل الاستفتاء

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الإخوان يستعينون بالأطفال لتعطيل الاستفتاء الإخوان يستعينون بالأطفال لتعطيل الاستفتاء

قامت جماعة الاخوان الإرهابية اليوم  بالإستعانة ببعض الاطفال، لقذف مدرسة الشوبك بمركز سنورس، التابعة لمديرية امن الفيوم بالحجارة، ألا ان قوات الامن تمكنت من السيطرة على الموقف، وفض شغب الاطفال.
> وأشار مصدر امنى ان هذة اللجنة شهدت اقبال كبير من قبل المواطنين بعد سيطرة قوات الامن على محيط اللجنة .

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