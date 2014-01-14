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القبض على 9 من أنصار الإخوان بالشرقية حاولوا تعطيل الاستفتاء

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القبض على 9 من أنصار الإخوان بالشرقية حاولوا تعطيل الاستفتاء القبض على 9 من أنصار الإخوان بالشرقية حاولوا تعطيل الاستفتاء

ألقت قوات الأمن القبض على 9 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بعد محاولتهم تعيل الاستفتاء على الدستور بالشرقية.

و كانت اشتباكات قد اندلعت بين انصار الرئيس المعزول وقوات الأمن المُكلفة بتأمين لجان الاستفتاء بمنطقة السلطان عويس بالمجاورة 39 بمدينة العاشر من رمضان، بعد اصرار انصار الرئيس المعزول على تنظيم مسيرة لتعطيل الاستفتاء، واشتبكوا مع الاجهزة الامنية .

واطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع بعد اشعال النيران بسيارة بالقرب من لجنة الاستفتاء، وفرقت الاجهزة الامنية المسيرة، و ألقوا القبض على 9 من مثيرى الشغب، وتم التحفظ عليهم.

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