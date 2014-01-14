نجاح أول عملية لزراعة الكلى بنيجيريا

أعلنت مصادر طبية بالمستشفى التعليمى بولاية الدلتا بجنوب نيجيريا اليوم الثلاثاء، عن نجاح زراعة أول كلية تبرعت بها أم لنجلها، وذلك خلال عمليتين على المتبرعة والمتبرع إليه بالتعاون مع فريق طبى أمريكى من جامعة تكساس.

من جانبه، أشاد حاكم الولاية ايمانويل ايدوجان بجهود الأطباء لإنجاح العملية.. مشيرا إلى أن نجاح مثل هذه العمليات سيساعد فى المستقبل فى التقليل من نسبة السياحة العلاجية فى الخارج والتى تكبد البلاد أموالا طائلة بالعملة الصعبة.

يشار إلى أن الآلاف من النيجيريين يسافرون سنويا إلى دول كثيرة منها مصر والصين وأمريكا والهند لتلقى العلاج فيها وإجراء عمليات كبرى، وبحث السفير المصرى فى العاصمة أبوجا مؤخرا مع مسئولين نيجيريين إمكانية زيادة التعاون الطبى بين نيجيريا ومصر من خلال إنشاء مستشفيات وصيدليات مصرية بنيجيريا.

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